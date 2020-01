El PSOE considera injustificada la moción de censura en Alcaucín y asegura que es la reacción de PP y Cs al nuevo Gobierno progresista en España

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, Javier Jerez, ha considerado injustificada la moción de censura registrada en el municipio de Alcaucín y ha asegurado que es la “reacción” de PP y Ciudadanos al nuevo Gobierno progresista que se va a conformar en España. Jerez ha explicado que el PSOE fue la fuerza más votada en las elecciones municipales del pasado 26 de mayo en Alcaucín con cuatro concejales y está gobernando el municipio con un acuerdo de gobierno con Ciudadanos, que fue segundo y también obtuvo cuatro concejales.

“El acuerdo de gobierno se está cumpliendo, no hay razones ni motivos para romper ese acuerdo. El PSOE está cumpliendo con lealtad al igual que lo hizo el mandato pasado, cuando fue Ciudadanos quien ostentó la Alcaldía. Esta moción de censura no responde al interés general de los vecinos y vecinas de Alcaucín, sino al interés particular de los que la han firmado”, ha asegurado, al tiempo que ha llamado la atención sobre el hecho de que el candidato propuesto en la moción de censura para alcalde no sea el mismo que encabezó la candidatura en las elecciones municipales.

“Esta moción de censura no es más que la reacción de malos perdedores que tienen PP y Ciudadanos por el nuevo Gobierno progresista que se va a conformar en España. Ciudadanos da un pasito más en su deriva hacia la derecha y, lo más preocupante, un pasito más en ese camino sin retorno que ha emprendido hacia la desaparición”, ha concluido.