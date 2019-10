El Borge brilla en el X Festival de Verdiales ‘Villa de la Pasa’

- Publicidad -

La localidad Axárquica de El Borge vivió, este fin de semana, el X Festival de Verdiales ‘Villa de la Pasa’.

El Ayuntamiento, los vecinos/as y visitantes se volcaron con la cita en la que participaron las pandas de Benagalbón, “Raíces de los Moras”, “Arroyo Conca”, La cuadrilla “Cuesta de las Chinas” y la panda de El Borge.

El alcalde de El Borge, Raúl Vallejo Díaz, ha destacado la importancia de promocionar las tradiciones de la comarca de la Axarquía a través de eventos de este tipo tan arraigados ya en la localidad y que recibe la visita de una gran multitud de público de la comarca y la provincia de Málaga.

El diputado provincial del PSOE en Málaga, Javier Jerez González y el diputado, en funciones, del Congreso de los Diputados; José Carlos Durán Peralta, apoyaron esta cita verdialera cargada de tradición y costumbres que siempre hay que fomentar y luchar porque no se pierdan.

El evento contó con la colaboración de la Diputación de Málaga, no obstante, Vallejo ha aprovechado para “reivindicar ayudas para que se sigan manteniendo la celebración de estas fiestas en la provincia y con el fin de que no se extingan”.