El PSOE denuncia que PP y Cs vuelven a poner a Málaga a la cola de la inversión por habitante en el presupuesto andaluz

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha afirmado esta mañana que el gobierno de PP y Cs vuelve a poner a Málaga a la cola de la inversión por habitante en el presupuesto andaluz. Ruiz Espejo, que ha mantenido una reunión con los parlamentarios y la parlamentaria del PSOE de Málaga en el Parlamento andaluz, ha afirmado que estamos ante un «mal presupuesto», unas cuentas que «vuelven a estar en manos de la extrema derecha y que además suponen una continuidad a las malas cuentas de 2019 cuyo grado de ejecución desconocemos, porque los proyectos no se han puesto en marcha ni se han presentado los expedientes, confirmamos que 2019 ha sido un año perdido para Málaga».

Además, Ruiz Espejo ha reprochado que aunque Málaga tenga un presidente en la Junta, Moreno Bonilla, y un «presidente bis», Elías Bendodo, también de Málaga, la provincia sea la penúltima en inversión por habitante en Andalucía con estas cuentas. «El Gobierno de las derechas en Andalucía sólo destina a cada malagueño o malagueña 127 euros este año, frente a los 243 euros que destinan en Jaén o los 225 euros en Huelva. Estamos por debajo de la media de inversión, entendemos que Moreno Bonilla ni invierte en Málaga ni cumple sus propias promesas como tampoco lo hace Bendodo», ha dicho, al tiempo que ha recordado que «ya estamos acostumbrados a que siempre que gobierna la derecha colocan a Málaga en la cola de la cola de las inversiones. Así lo hizo Rajoy desde el Gobierno y así lo está haciendo Moreno Bonilla desde la Junta».

Para el dirigente socialista, «estos presupuestos nos confirman que ésta será una legislatura vacía de inversiones claves para la provincia de Málaga, todos los anuncios y compromisos de Moreno Bonilla y Bendodo durante estos años han quedado en papel mojado y estas cuentas lo corroboran. Proyectos que son clave en materia de infraestructuras, educación, depuración, si no comienzan ahora no serán posibles en esta legislatura, lo advertimos el año pasado y lo hemos visto ahora», ha afirmado.

En este sentido, ha reprochado a los regidores del PP en la provincia que «lo que antes eran constantes protestas, campañas agresivas y reclamaciones irresponsables ahora se ha convertido en silencio cómplice». «Lo vemos en la sumisión de todos los alcaldes del PP en nuestra provincia. Desgraciadamente, y en detrimento de los intereses de sus vecinos y vecinas, no alzarán su voz para pedir lo que necesitan sus municipios. Ya no son prioridades estas infraestructuras en los municipios donde gobierna el PP porque se han sometido a lo que dicta Bendodo desde la Junta de Andalucía», ha declarado.

Así, ha detallado que «el Presupuesto presentado por las derechas en Andalucía mantiene en el cajón del olvido los grandes proyectos que necesita esta provincia. Ni un céntimo para promesas electorales de PP y Ciudadanos como el Gualdalmedina, la extensión del Metro al PTA y Campanillas, o el Auditorio de la Música entre otros. No figuran en estos presupuestos».

«Por no hablar del tercer hospital de Málaga , del que no hay garantías ni compromiso ya que no hay una partida específica en las cuentas regionales para 2020. Tras el mareo de los últimos meses se confirma el deseo de las derechas de marear la perdiz y no ponerlo en marcha cuanto antes pues no aparece ni en el presupuesto provincializado. Intentan engañar a los malagueños con una supuesta partida irrisoria en los presupuestos incluida en una partida genérica. Con los poco más de 2,6 millones que dicen que destinan, tardaríamos 80 años en ver en funcionamiento el tercer hospital. Los mismos que clamaron durante años por provincializar los presupuestos esconden ahora la inversión del nuevo hospital en una supuesta partida genérica. Es la mejor muestra de que esa inversión no existe, de que es mentira, ni tienen intención de invertir ni de realizarla», ha dicho.

En materia de infraestructuras, ha manifestado que con la autovía de Ronda y con la carretera del arco de la Axarquía, ocurre lo mismo. «No aparece en los presupuestos provinciales».

Además, para Ruiz Espejo los presupuestos de 2020 dan la espalda a un problema clave de la comarca de Antequera y también de la Axarquía: garantizar el abastecimiento de agua para consumo y para el campo. «Dos comarcas que necesitan para su desarrollo una apuesta hidráulica que no se recoge en estos presupuestos. Los vecinos y vecinas de la comarca de Antequera y el sector agrícola de la Axarquía ven una vez más cómo PP y Ciudadanos le dan la espalda cuando están en el gobierno. Ni han hecho nada en 2019 ni han previsto nada en 2020», ha apostillado.

En materia de depuración de aguas, los socialistas han criticado que el gobierno de PP y Cs no ha hecho nada para impulsar la EDAR Norte, añadiendo que solo se ha ejecutado lo que había previsto por el gobierno del PSOE en Pizarra, Alora y Coín, «pero no hay nada para mantener la calidad de nuestras aguas, importante para los malagueños y para la actividad turística», ha avisado.

«También olvidan a la comarca del Guadalhorce estos presupuestos. Ni desdoblamiento de la autovía, ni desdoblamiento de vías en Alhaurín de la Torre, ni enlace de Pizarra o Alhaurín el Grande con la autovía del Guadalhorce, las urgencias de Alhaurín el Grande o el teatro de Alhaurín De la Torre. Con la Axarquía pasa lo mismo, no aparece el puerto deportivo de Torrox o el centro de salud de Nerja», ha comentado.

En materia sanitaria, Ruiz Espejo ha recordado que «la gente no habrá olvidado los años en los que Esperanza Oña reclamaba una y otra vez un CHARE para Mijas-Fuengirola, o los que Margarita del Cid exigió un CHARE para Torremolinos. Pues nada de eso está en los presupuestos de PP y Ciudadanos. No escuchamos ni a Oña ni a Del Cid levantar la voz». «Además, nos preocupa la falta de profesionales oncólogos en el materno infantil, no se puede permitir que se tenga una atención de calidad para los niños ingresados, por eso acompañaremos a los padres en sus protestas y pediremos que se cubran estas demandas», ha lamentado.

En cuanto a educación, también se ha referido al abandono de las necesidades educativas de la provincia. Nada para la ampliación o instalación de nuevos centros en zonas de tan importantes como Benalmádena, Antequera, Cártama, Rincón de la Victoria o Marbella o en los centros de expansión de la capital. Nos parece una clara desatención para Andalucía y para Málaga.

En clave regional, ha destacado que es un presupuesto «negativo, con perspectivas económicas insostenibles, improvisado, triunfalista, lleno de propaganda, con falta de rigor en los ingresos y con irregularidades legales importantes. A grandes rasgos, podemos decir que estamos ante un presupuesto injusto con la mayoría social en Andalucía, porque PP y Ciudadanos suben para el año que viene la presión fiscal a las clases medias trabajadoras y se la vuelve a bajar a los más ricos. Es decir, las derechas, lejos de bajar los impuestos a la mayoría de los andaluces y andaluzas siguen aumentando los beneficios a los más ricos», ha apostillado.

«Con este presupuesto como digo, dejan de pagar impuestos los más ricos y sube la presión fiscal a las clases trabajadoras. Baja en 50 millones, un 11%, la recaudación por sucesiones y herencias a las grandes fortunas, mientras sube un 9% los impuestos sobre la renta de las clases medias. Son 700 millones de euros más de los que vamos a pagar 150 millones de euros más los malagueños y malagueñas», ha añadido.

Por todo esto, el también parlamentario ha afirmado que «el autodenominado Gobierno del Cambio ha sido y sigue siendo el Gobierno del Cambio a peor para Málaga y para Andalucía». «Y es que estamos ante un gobierno bajo mínimos, a la deriva, con una gestión sanitaria cada vez más conflictiva, con un gasto sanitario desbordado y una gestión de fondos europeos bajo mínimos, ante esto, nos tememos un otoño y un invierno difícil y un año 2020 complicado», ha avanzado.

En materia de creación de empleo, Ruiz Espejo ha destacado que no se cumplirá la promesa electoral del PP de crear 600.000 empleos, «se necesitarían 10 años para alcanzar esa cifra», ha analizado. En cuanto a otras materias, Salud sube un 4,3% y Educación un 3,6%, «ambas por debajo de la media de lo que aumenta el presupuesto, que es un 5,4%», ha criticado.

Por su parte, la inversión pública sólo sube un 1,4% y un 1,9% las políticas dirigidas a la creación de empleo. «Las políticas que tienen que ver con las políticas sociales suben menos que la media mientras que la Consejería de Presidencia, encargada de la propaganda de este Gobierno, sube un 7%, y la Vicepresidencia un 5,7%. Vemos claras las prioridades de PP y Ciudadanos, las políticas sociales no son prioridad. Es posible que estos sean los últimos presupuestos del gobierno de las derechas en Andalucía», ha dicho.

Además, las cuentas del PP y Cs reducen las ayudas agroalimentarias y no aparece ninguna ayuda a la industria cárnica, ahora vemos que PP y Cs no ha tenido nunca la intención de realizar ese apoyo en 2020 pero lo pediremos a través de enmiendas. «El gobierno de PP y Ciudadanos ha presentado el presupuesto más de derechas de la historia de Andalucía. Un presupuesto socialmente injusto, que sube la presión fiscal a los trabajadores y trabajadoras y vuelve a bajar los impuestos a los más ricos. Un presupuesto que frena la creación de empleo en nuestra tierra, que castiga con recortes a la sanidad y a la educación públicas, que plantea un escenario económico y unos ingresos falsos y que, algo que por si fuera poco, puede ser inconstitucional, por eso el PSOE no descarta presentar una enmienda a la totalidad porque no es el presupuesto que Andalucía necesita», ha concluido.