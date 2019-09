Salares propone un viaje en el tiempo en la XIX edición Festival Árabe Andalusí que se celebra este fin de semana

- Publicidad -

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, José Juan Jiménez, el vocal Juan Peñas; el alcalde de Salares, Pablo Crespillo y el teniente de alcalde, Daniel Ramos han presentado esta mañana la programación de la XIX edición del Festival Árabe Andalusí que tendrá lugar este fin de semana en esta municipio axárquico de apenas 200 habitantes.

“Salares nos hace una propuesta para disfrutar de un fin de semana completamente distinto al que estamos habituados a pasar en nuestros respectivos municipios. Se trata de hacer un viaje en el tiempo para trasladarnos a la Edad Media y vivir nuevas experiencias en torno a diferentes culturas y disciplinas artísticas”, ha expresado Jiménez quien ha destacado la variada programación de este Festival que incluye pasacalles, espectáculos pirotécnicos, danza del vientre, flamenco, cabaret, exhibiciones de cetrería, degustaciones gastronómicas, actuaciones musicales, rutas guiadas, exposiciones y un zoco artesanal.

Pero además, como ha recordado Peñas, “Salares está en un lugar privilegiado ya que se encuentra en pleno Parque Natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama, esto permite a los visitantes disfrutar de las actividades que hay organizadas en el pueblo y de magníficas rutas senderistas”, ha señalado al tiempo que ha puesto en valor “el entramado de calles andalusí que conforman su casco histórico, el puente de piedra y el alminar construido entre los siglos XIII y XIV”.

El alcalde, Pablo Crespillo, ha explicado que el XIX Festival Árabe Andalusí de Salares empezará el viernes a las 21:30 horas con el tradicional vídeo reportaje sobre lo acontecido en el último año realizado por el Centro Guadalinfo. Habrá degustaciones de té y pastas. A su término la Asociación del teatro Lazzi interpretará la obra “Sherezade”. La noche continuará con bailes y la danza del vientre de Salaria Twist acompañadas por Javier Claros y Jebel González.

El sábado 21 de septiembre a las 10:30 horas empezará el pasacalles de la Banda Municipal de Música de Salares y el desayuno popular. Media hora después se abrirá el zoco de artesanos en el que también se venderán productos naturales. A las 11:40 hay previsto un pasacalles de zancudos y la actuación de la Carpa Teatro. A las 13:15 horas arrancará la exhibición de cetrería. “El Festival tiene actuaciones de primera categoría tanto para jóvenes como para mayores. Hemos pensado en todos los públicos y en animaciones de calidad”, ha afirmado el regidor.

Desde las cinco a las ocho de la tarde estará abierta la exposición de pinturas de Manuel Fernández en el Ayuntamiento (el sábado el horario de visita será de diez a doce y media de la noche y el domingo de 11 a 13 horas). A las 18:30 horas habrá una visita guiada a cargo de José María Ramos “que narrará los secretos escondidos de la iglesia, el alminar, el puente y los restos de la antigua mezquita”. Durante la misma, tendrá lugar una demostración de pisa en el lagar y degustación de vino del terreno. Esta misma visita se repetirá el domingo a las 11:50 horas.

A las siete de la tarde habrá un concierto de las bandas de música de Salares y Sedella (también a las doce del mediodía del domingo). A las ocho menos cuarto se encenderán dos centenares de velas para iluminar las calles del pueblo mientras que tiene lugar el pasacalles “Ritual de Dioses, Duendes de Oriente”. A las 20:45 horas actuara el coro Luz del Amanecer.

“A las 21:00 horas tendrá lugar el pregón de Víctor González, concejal del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y con mucho vínculo familiar con Sedella. El acto institucional continuará con la entrega de los Premios Alminar. A su término habrá espectáculo de la Danza del Vientre y uno pirotécnico. En calle arroyo habrá degustaciones de pinchos morunos, cervezas y refrescos. A las 23:00 horas actuará el Cuadro Flamenco de Antonio Guerra. A continuación Cabaret Show con Duendes de Oriente y Fran Amores dirigido y coreografiado por Helena López. También actuará el cantautor Maki acompañado de Saray Jiménez y Fernando Caro que tiene un gran número de seguidores”, ha continuado relatando el alcalde

El domingo desde las once los visitantes podrán disfrutar con el zoco y de la zona infantil que se instalará en la plaza de la Mezquita. La animación correrá a cargo de Happy Smile. A las 12:45 horas actuará la Asociación Amalac con bailes de danza del vientre y el Grupo Motero Rutacing Gas Gas. A las 13:30 horas “Fusión” con la danza de Helena y el grupo de la Madame y las chicas del can can.

A mediodía habrá paella popular a precio de un euro el plato y las actuaciones del Cuadro Flamenco de José Lucena y del dúo Salaria Twist y del Coro Rociero Luz del Amanecer. A las17:30 horas, exhibición de cetrería y la actuación de Memorias de Sefarad. A su término habrá degustaciones de té y pastas. La clausura del Festival está prevista para las siete de la tarde.