El PSOE exige al PP que destine el remanente de la Diputación a atender las necesidades de los pueblos en lugar de hacer un uso partidista

La portavoz del grupo del PSOE en la Diputación de Málaga, Antonia García, y el diputado provincial del, Manuel Chicón, han exigido hoy al equipo de gobierno del PP en la institución provincial que destine el remanente de la institución a a atender las necesidades de los pueblos y cumplir con sus compromisos adquiridos en lugar de hacer un uso partidista del mismo.

García ha recordado que el presidente de la Diputación hizo recientemente balance de la liquidación del presupuesto de la institución de 2018 y anunció que el remanente de tesorería asciende a 33 millones de euros. En primer lugar, ha pedido al PP que destine 3 millones de euros de ese remanente a los caminos rurales para cumplir con el protocolo firmado por la Diputación con la Junta por el cual se comprometió a aportar el 40% de la financiación del plan de mejora de los caminos de uso agrario de nuestra provincia.

Asimismo, ha pedido que destine otros 3 millones de euros al plan extraordinario de ayudas a los municipios afectados por las inundaciones del pasado otoño, tal y como el propio presidente de la Diputación se comprometió en el pleno de esta institución. Igualmente, ha exigido que el equipo de gobierno del PP destine 8 millones de euros a un segundo Plan de Asistencia y Cooperación que complemente al que ya existe y que permita aumentar la financiación no condicionada de los pueblos de nuestra provincia hasta los más de 41 millones de euros que invirtió el último gobierno socialista.

También ha pedido que se destinen 15 millones de euros para saldar la deuda que la Diputación tiene con los ayuntamientos de los años 2017, 2018 y 2019 por el impago de los materiales del Plan de Fomento del Empleo Agrario. “Una deuda que ha obligado a los consistorios a tener que avanzar esas cantidades con el consiguiente perjuicio económico para sus arcas”, ha apuntado.

Por otro lado, ha solicitado al equipo de gobierno que destine una partida de ese remanente a la puesta en marcha de un plan específico de empleo para las mujeres en el ámbito rural. “Es una de las reivindicaciones que este grupo defiende, una medida fundamental para afrontar uno de los grandes retos que tenemos como es la despoblación en nuestros pequeños municipios”, ha dicho.

En materia social, ha pedido al PP que destine una parte de este remanente a cumplir con los centros y residencias pendientes en la provincia. En este sentido, ha planteado la reanudación y finalización de las obras del centro de alzhéimer de Coín, la apertura y ampliación de la residencia de San Carlos en Archidona, la colaboración con los ayuntamientos de la provincia para poner en marcha la residencia de mayores de Faraján, la residencia de mayores de Alhaurín el Grande, la residencia de mayores de Almáchar (terminada y cerrada desde hace años), la residencia de mayores de Atajate, el centro de alzhéimer de Antequera (terminado y cerrado desde hace 8 años) y el centro de alzhéimer de Be­nalmádena.

“En definitiva, lo que exigimos con este remanente es que se dé cumplimiento con los ayuntamientos de la provincia de Málaga y que verdaderamente asistan a las necesidades y las competencias que esta Diputación tiene con los municipios de nuestra provincia y que le den solución a los problemas de los malagueños y las malagueñas”, ha asegurado.

“Esperemos que el PP no haga como el año pasado que recortó un 63% el remanente a los pueblos de la provincia. De 27 millones pasó a 10 millones. Podría haber destinado hasta 20 millones pero prefirieron dedicarlo a ayudas discrecionales y a pagar la deuda con los bancos”, ha afirmado. “Esperemos que el PP no retrase ni un día más el reparto de este remanente y no lo utilice en plena campaña electoral. Esperemos que el PP no pretenda seguir alimentando su política partidista de las subvenciones discrecionales a pocos días de las elecciones. Exigimos al PP que atienda las verdaderas necesidades de esta provincia y deje de utilizar el remanente de forma partidista”, ha concluido.

Por su parte, el diputado provincial Manuel Chicón ha resaltado que se trata de “reivindicaciones que son fundamentales para el buen gobierno de los ayuntamientos del conjunto de la provincia”.

“Sin embargo mucho nos tememos que las propuestas hoy trasladadas por este grupo volverán a ser desoídas por un equipo de gobierno del PP que lejos de entender que esta institución debe dar respuesta a nuestros municipios sólo se centra en dar un uso partidista de la Diputación”, ha lamentado.

En este sentido, ha criticado que el del PP es un gobierno “que lleva dando la espalda a los ayuntamientos de la provincia ocho años y que no tiene la voluntad política de solucionar los graves problemas que tiene esta provincia”. “Un gobierno que aún siendo conocedor de la realidad de la provincia sigue enrocado en hacer una política antimunicipalista, donde el mantenimiento del poder institucional está por encima de la gestión eficiente de los recursos de esta Diputación”, ha denunciado.

Todo ello, ha considerado, “con la connivencia y la complicidad de un partido político como es Ciudadanos que ha venido a la política a ser la marca blanca del PP y, concretamente a esta Diputación, a ser la muleta del PP para mantener el gobierno sin recibir nada a cambio”. “Este remanente es la muestra más clara del poco respeto que el PP tiene por su socio de Ciudadanos”, ha asegurado.

En este punto, ha avanzado que el equipo de gobierno va a incluir en la aplicación del remanente algunos acuerdos del pacto de investidura no incluidos en los presupuestos de 2019. “Vamos a asistir a una aplicación del remanente a un mes de las elecciones municipales, lo que supone una muestra más del uso electoralista que tanto el PP como Ciudadanos hacen de esta Diputación”, ha adelantado.

“Esta institución no puede estar al servicio del PP y de Ciudadanos. Debe estar al servicio de los pequeños y medianos municipios, algo que hace años se le olvidó al PP”, ha concluido.