“Tenemos 21 partidos por delante en los que hay que rendir”

“Cuando estás con resultado en contra, el que va por delante quiere mantener el resultado y todo se acelera. Debimos tener más pegada, el ritmo estuvo bien, pero arriba debimos hacer más daño”, comentó inicialmente el técnico. “También tenemos buenas noticias, con la aparición de Bilal o Gallar, que jugó unos sesenta minutos. Ya a centrarnos en el Tenerife, en la Liga, lo que nos da de comer”, destacó a su vez.

Mel no ve caer en la Copa como un “paso atrás”. “En absoluto, tenemos muy clara nuestra prioridad, que es dejar al Málaga en Segunda División. Tenemos 21 partidos por delante en los que tenemos que rendir bien”, aclaró.

Sobre la alineación titular, “si lo ves desde mi posición, si hoy no juegan los futbolistas que no juegan normalmente, cuándo lo van a hacer. Hoy creo que tenía que ser así. Si no, estaba claro que el entrenador no les daba ninguna opción”, remarcó Mel, que apostilló: “Hace nada Genaro y Jozabed no jugaban y ahora son titulares. El fútbol es así de cambiante”.

Finalmente, se refirió al Nàstic así: “Son un equipo y un entrenador con bagaje en Segunda División; seguramente el Nàstic tendr