Víctor Borrego: «Hemos tenido múltiples ocasiones para poder finalizar»

En primer lugar ha hablado sobre la justicia del resultado: «Injusto en sí no me parece en el sentido de que en el fútbol lo que cuentan son los goles. Ellos han hecho su partido, el que tenían pensado en cuanto a controlar todo aquello que no es fútbol. Lo han hecho bien y han marcado tres goles, así que no podemos decir que el resultado sea injusto».

Profundizando en el partido: «Hemos empezado un poco nerviosos, nos hemos ido asentando en el terreno de juego. Hemos tenido múltiples ocasiones para poder finalizar, pero seguimos con los problemas de cara a hacer gol de forma sencilla y poder rematar los partidos».

En relación a la dinámica del equipo: «Lógicamente nos preocupa la dinámica que llevamos actualmente, a pesar de que el juego y las oportunidades están ahí. Obviamente lo que interesa en el fútbol son las victorias y en ello estamos centrados; en buscar los mecanismos y la forma de que lleguen lo antes posible».

Ha hecho hincapié en la efectividad: «El hecho de no tener una buena efectividad de cara a portería nos condena en cada partido, ya que el generar cinco o seis ocasiones claras no es sencillo y las vamos generando. El rival con muy poquito esfuerzo marca y el trabajo está en anotar las que tengamos y minizar las que tengan los rivales«.

Por último, Borrego ha puesto el punto de mira en la semana que se acerca: «Es una semana complicada en cuanto a que tenemos que buscar soluciones inmediatas. Nosotros tenemos una final cada fin de semana y vamos a ir partido a partido para que el trabajo que estamos realizando se convierta en victorias. Esas soluciones pasan por esta semana y el partido en Casabermeja que tiene que producir un giro importante en la dirección que lleva el equipo».