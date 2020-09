El Real Madrid dispuesto a regalar a Gareth Bale para no pagar su ficha.

Pareciera que después del culebrón de Leo Messi buscando salir gratis del F. C. Barcelona sin éxito, debido a que desde la directiva del club catalán no se habría facilitado basándose en su contrato, la rescisión del mismo, la calma volvería al mundo del fútbol, pero nada más lejos de la realidad y es que su fiel competidor, el Real Madrid, según informan diversos medios de comunicación especializados en deportes, está buscando una salida para el galés.

Tras conocerse por varias publicaciones la mala relación de Bale con el actual técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, la falta de minutos del extremo así como su alta ficha, serían el motivo principal para que los merengues, estén dispuestos a ceder totalmente gratis al jugador, a cambio de que se hagan cargo de su ficha, una noticia que en realidad no asombra tanto como la del astro argentino, ya que ni el mejor casino con bono sin deposito, dudaba que este verano pudiera darse salida a Gareth.

Si bien el jugador siempre ha mostrado su deseo de triunfar en el Madrid, incluso durante varios veranos cerrando la puerta al club a que le buscara una salida, parece que el paso de los años junto con la necesidad de disfrutar del fútbol las temporadas que le queden por delante a un buen rendimiento, esta vez si, estaría dispuesto a negociar, sobre todo, dado el interés de un grande como el Manchester United, que muchos anuncian que les encantaría contar con el de Gales para reforzar su equipo y es que cuando Bale fichaba por el Real, lo hacía tras una temporada que asombró a toda la afición inglesa y esos recuerdos, parecen no haberse borrado de la directiva de los “red”.

Por tanto, parece que un segundo culebrón nos acecha este verano, ahora, siendo protagonista el Real Madrid, ya que el Barcelona y Messi, parecen haberse fumado la pipa de la paz, aunque no por mucho tiempo, ya que el argentino termina contrato al finalizar esta recién estrenada temporada y aunque el actual técnico del Barça, Ronald Koeman, cuenta con el compromiso de máximo rendimiento y dedicación de Leo, este si nada cambia, terminará en el próximo verano.

Seguiremos informando ante cualquier novedad sobre ambos casos de dos de los mejores jugadores de LaLiga, que podrían poner rumbo a Inglaterra para finalizar sus carreras deportivas.

¡El tiempo lo dirá! Aunque la falta de ingresos de ambos clubs por el parón liguero del año pasado junto con las dificultades económicas ante la imposibilidad de vender entradas al no poder asistir público a sus estadios, junto con la incertidumbre de grandes empresas que por el momento guardan en caja un dinero qué antes invertían en promociones publicitarias tanto en camisetas como en los espacios dedicados en los estadios a anuncios, hace que esta pérdida sea menos dolorosa, no para la afición que siempre quiere disfrutar de los mejores, sino para las arcas y cuentas de ingresos y gastos de ambos clubes que se verán aliviadas al no asumir fichas elevadas como la de ambos jugadores.