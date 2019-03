14 medallas para el Atletismo Nerja en los campeonatos de Andalucía Oriental de Triatlón de invierno

- Publicidad -

Dos han sido los campeonatos de Andalucía de categorías menores que han tenido lugar el pasado fin de semana, el sub12 el Sábado en Almería y el sub14 el domingo en Málaga. Recordemos que este es un nuevo formato de campeonato que la FAA (Federación Andaluza de Atletismo) está impulsando desde el año pasado. Para las categorías menores, se divide la comunidad andaluza en zona oriental y occidental, además de otorgar medalla a los 5 primeros clasificados en vez de a los 3 primeros como hace en los demás campeonatos.

Los sub12 en Almería consiguieron 3 medallas de oro: Mara Vázquez en triatlón E, Raquel Lobo en triatlón C y Lilian Cazorla en triatlón A, una medalla de cuarto para Martin González en triatlón C y una de quinto para Diego Quirós en triatlón A.

Los sub14 por su parte en Málaga ganaron 3 de oro : Lucas Gutiérrez en triatlón C, María Alcaide en triatlón A , Naiara García en triatlón B, una de plata para Hugo Fernández en triatlón C, dos de tercero para Nicolás Rojo en triatlón B y María Peláez en triatlón C , una medalla de cuarta para Elena Domínguez en triatlón C y dos de quintos para Laura Diez en triatlón A y Laura Varo en triatlón E . Cerrando la cantera nerjeña la temporada invernal con estos brillantes resultados.