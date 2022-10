¿Qué es el metaverso? Una solución para las empresas virtuales

Anteriormente, las plataformas como Zoom eran empleadas por los adultos únicamente, pero ahora han experimentado cambios en cuanto al tipo de usuario tras la aparición de la pandemia de COVID-19 en 2020. Puesto que, ahora es una herramienta utilizada por niños con edades comprendidas entre los 7 años para poder acceder a las clases virtuales durante el confinamiento y no detener su proceso de aprendizaje. Asimismo, sectores de salud online o los casinos online que empleaban medios digitales para llegar a sus clientes son parte de la solución que el metaverso ofreció durante dicha crisis, lee más aquí.

Sin embargo, con el paso de la crisis generada por el COVID-19, el metaverso recibió un impulso y continúo su expansión para brindarle al público espacios virtuales que cambiaría la industria de los negocios en el mundo. Aunque más allá de brindar una solución digital para que los negocios comerciales no se detuvieran, es una nueva tecnología, algo novedoso y muy gratificante, a pesar de ser desconocido por muchos.

El metaverso facilita a los usuarios disminuir el presupuesto al momento de organizar eventos virtuales, pues, ofrece mejor logística, contribuye a minimizar la contaminación generada tras los eventos presenciales. Asimismo, elimina las barreras geográficas permitiendo a personas de todo el mundo participar, lo que facilita que la difusión del mensaje sea mucho más extensa. También, es una forma de demostrar el compromiso de la marca con la innovación y fortalecer la conexión con la audiencia, entre otras cosas más.

Entonces, es importante conocer todo lo relacionado con el metaverso, ya que está aquí y ha llegado para quedarse. Además, la innovación en herramientas tecnológicas es la única forma de seguir dentro de la competencia dentro del mercado actual.

¿Es posible ser parte del metaverso sin conocer su existencia?

Sí, el metaverso se encuentra en la actualidad en casi todas las actividades que se realizan a diario, esto va desde la solicitud de una comida rápida desde una app en el celular, videollamadas. También, mensajes a los amigos en una red social, hacer transferencias bancarias desde una aplicación, hacer conferencias empresariales por medios digitales, etc.

Por lo tanto, el metaverso es un lugar que abarca una red completa de mundos virtuales en 3D en el que las personas pueden interactuar, hacer negocios y establecer conexiones sociales con un avatar. Esto último hace referencia a una representación animada de lo que sería la persona en el entorno virtual. También, es un sitio donde las vidas físicas y virtuales pueden interactuar entre ellas y guarda relación con la identidad y propiedad digital, una experiencia nueva resultante de los avances de la tecnología.

Pero, no solamente sirve para realizar eventos virtuales, también es un recurso extra para cumplir objetivos planteados dentro de estrategias de marketing empresarial de forma óptima. Esto quiere decir que, se puede comercializar los productos y llevar a cabo técnicas de captación de clientes en un medio digital. Pues, no hay limitaciones geográficas ni sociales entre otras cosas más, ya que el metaverso no tiene fronteras.

¿Qué es el metaverso?

El metaverso es un acrónimo de meta que quiere decir trascendente y verso que hace referencia al universo. De hecho, los fundadores de Value Creation in the metaverse lo establecen como una iteración por Internet, algo que tiene lugar cuando los usuarios están inmersos, en vez de ser un espacio únicamente físico.

Según Mark Purdy, el metaverso se trata de un conjunto de tecnologías específicas que involucran a los usuarios de plataformas en la realidad virtual, aprendizaje automático. También, en la cadena de bloques (blockchain), gráficos 3d, sensores, juegos, monedas virtuales y las gafas de realidad virtual (en ciertos casos).

Por ejemplo, la empresa de Microsoft es líder en entretenimiento online y emplea espacios inmersivos para colaborar con el desarrollo de este proyecto que, no únicamente quiere ofrecer nuevas funciones a los usuarios. Si no, también quiere ser parte del sector de negocios proponiendo planes de marketing digital.