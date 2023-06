La ONCE deja un Sueldazo de medio millón de euros en 20 años en Fuente Olletas

Un vecino o vecina del barrio de Fuente Olletas de Málaga se llevó ayer el mayor premio que ofrecen los Sorteos de Fin de Semana de la ONCE, dotado con 300.000 euros al mes y 5.0000 euros al mes durante 20 años, que suma un premio de un millón y medio de euros.

La suerte la ha dado Diego Sánchez, vendedor de la ONCE desde 2015, que suele vender en calle Larios pero ayer vendió en la calle Cristo de la Epidemia en el barrio de Fuente Olletas. Sánchez solo dio un premio pero fue la serie agraciada con el mayor premio a través del TPV por el que el cliente elige el número que quiere jugar.

“Apenas he dormido esta noche, es una alegría muy grande”, decía esta mañana. “A alguien le he arreglado la vida, de vedad que sí”, afirma. “Nos pasamos (los vendedores de la ONCE) todo el día diciendo a la gente que hoy vamos a dar el premio, venga que te lo vas a llevar -añade, y cuando llega el día no te lo crees. Es que no me lo creo todavía”.