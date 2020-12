El PSOE lamenta que el gobierno de PP y C´s en la Junta haya dicho ‘No’ a que Málaga reciba los 100 millones de euros en proyectos que requiere la provincia

El coordinador del Grupo Parlamentario del PSOE de Málaga, Javier Carnero, ha lamentado hoy que el gobierno de PP y C´s en la Junta haya dicho ‘No’ a que Málaga reciba los 100 millones de euros en proyectos que requiere la provincia al rechazar esta mañana en sede parlamentaria las principales enmiendas que los socialistas habían presentado a los Presupuestos autonómicos de 2021. «La derecha ha consumado hoy, de la mano de la extrema derecha, el ataque continuado a la economía de nuestra provincia y está poniendo en serio peligro la capacidad que tiene esta provincia para generar empleo», ha dicho Carnero, que ha recordado que las enmiendas socialistas tenían como objetivo «blindar nuestra sanidad pública, nuestra educación pública y las políticas sociales, así como impulsar la economía y luchar contra el desempleo».

Además, el dirigente socialista ha criticado que las políticas erróneas de la Junta durante la pandemia hayan provocado que la provincia ya no sea la primera en creación de empresas en el cómputo regional «mientras un sector clave como el de la hostelería y el de la restauración se desangra víctima de la incompetencia de la presidencia de Moreno Bonilla», ha advertido.

«El malagueño Moreno Bonilla ha demostrado con creces que no es el presidente que necesita la economía malagueña, no se ha preocupado de cuidar al principal motor económico de Andalucía y ha dejado que otro malagueño, Elías Bendodo, se dedique más a la publicidad y a la propaganda que a solventar los problemas reales de los malagueños y malagueñas y de su tejido empresarial, y que otro consejero vinculado a Málaga, Javier Imbroda, no defienda nuestra educación pública», ha apostillado.

«Desde el PSOE vamos a seguir reclamando lo que no hace ni Moreno Bonilla, ni Bendodo, ni Imbroda con la provincia de Málaga», ha avisado. En este sentido, Carnero ha recordado que las 40 enmiendas de los socialistas malagueños, valoradas en 100 millones, «querían sacar a la provincia de Málaga como la última provincia andaluza en inversión por habitante, pero un presidente malagueño en la Junta la ha condenado a permanecer en ese lugar», ha dicho.

«Lamentamos profundamente que Moreno Bonilla haya elegido la mano de la ultraderecha para aprobar el presupuesto del año 2021 y rechace dar respuesta a las verdaderas necesidades de la gente. Tenía la oportunidad de optar por el camino que le ofrecía el PSOE cuyo destino es reforzar los servicios públicos, la sanidad, la educación y la creación de empleo. Pero Moreno Bonilla ha escogido pagar el peaje que le debe a Vox por estar en San Telmo», ha expresado.

El Grupo Socialista planteó más de 300 enmiendas, casi la mitad fueron tumbadas directamente por el Consejo de Gobierno y el resto se encargaron Vox, PP y Cs de rechazarlas en el dictamen de la comisión de Hacienda. Para el parlamentario socialista, «es una mala noticia que hoy se aprueben estas cuentas, hay menos dinero para sanidad que lo que se ha gastado este año en la pandemia. Andalucía afronta la pandemia en 2021 con un presupuesto sin ambición política, social ni económica y que, en estas condiciones, puede causar daños terribles en la comunidad», ha concluido.