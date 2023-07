Consumo alerta sobre fraudes y estafas en las páginas web de alquiler vacacional

El alquiler de viviendas a través de páginas web en las que poder encontrar apartamentos o casas al mejor precio es una opción cada vez más demandada durante las vacaciones estivales. Debido a la ingente cantidad de este tipo de transacciones, desde la Dirección General de Consumo se recomienda operar con cautela, puesto que, bajo una apariencia fiable, cualquier sitio puede albergar una estafa: Viviendas promocionadas que realmente no existen, con características que no se correspondan con las publicitadas o cuya ubicación no es la anunciada.