Diez embarcaciones se encargarán de eliminar natas y de recoger sólidos y medusas en el litoral de la Axarquía Costa del Sol durante este verano

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, José Juan Jiménez, el vocal de Playas, Jesús Pérez Atencia y Manuel Rivas, gerente de Servimar Axarquía, han presentado esta mañana el servicio de limpieza de las aguas superficiales del litoral de la Axarquía Costa del Sol que arrancará el próximo lunes 15 de junio. Éste lo integran una decena de barcos que recorrerán los municipios de Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox y Nerja de forma ininterrumpida, en jornada de mañana y tarde, los siete días de la semana.

“Éste es un servicio imprescindible para nuestro litoral que repercute en la calidad medioambiental de nuestras playas, en el bienestar de nuestros vecinos y vecinos y en el sector turístico”, ha destacado el presidente quien ha estado acompañado también de los concejales de Playa de Algarrobo, José Luis Ruiz Ruiz; el de Nerja, Francisco Arce, la de Torrox, Verónica Muñoz y el teniente alcalde de Caleta, David Segura.

“La Mancomunidad Axarquia Costa del Sol está trabajando en una línea de actuación que tienen como eje principal la calidad. Es lo que merecen los habitantes de nuestros municipios y lo que demandan los visitantes a la hora de elegir destino. Es un atributo diferenciador en el que nosotros nos queremos centrar con cada una de nuestras acciones, sobre todo, este año, que tanta falta hace impulsar el sector turístico, generador de empleo y dinamizador de nuestra economía”.

Sobre la necesidad de este servicio, Jiménez ha recordado que en la temporada pasada se retiraron 54.200 kilogramos de materia inorgánica (plásticos ramas y maderas, principalmente). De materia inorgánica, peces muertos, medusas y algas, fueron 49.750 kilogramos; y se eliminaron 1.2020 metros cúbicos de hidrocarburos.

“Este servicio ha mejorado mucho durante los últimos cuatro años, ampliando el número de embarcaciones y sumando dos horas más de servicio al día”, ha manifestado el vocal de Playas, Jesús Atencia quien ha resaltado “el valor que tiene prestar servicios mancomunados”.

Atencia ha explicado que este año como novedad el servicio se ha adjudicado para dos temporadas a a la empresa Servimar Axarquía por un importe de 520.160. El contrato, por tanto, tendrá validez desde el 15 de junio al 15 de septiembre de 2020 y para ese mismo periodo de 2021. No obstante, la empresa adjudicataria pondrá a disposición de la Mancomunidad al menos una embarcación, varada en el Puerto Deportivo Caleta de Vélez, durante 40 horas al mes en el período comprendido entre el 16 de septiembre de 2020 y el 14 de junio de 2021, lista para prestar servicio ante cualquier emergencia. Las 40 horas serán acumulables.

Las embarcaciones estarán operativas de lunes a domingos, festivos incluidos, desde las once de la mañana a las ocho de la tarde en el caso de Vélez-Málaga y Algarrobo; y hasta las siete en Torrox y Nerja. Además habrá un servicio de comunicación las 24 horas del día para casos de emergencia. Con respecto al reparto de unidades, Vélez – Málaga dispondrá de cinco embarcaciones durante julio y agosto, y tres durante la segunda quincena de junio y la primera de septiembre. Algarrobo contará con una; Nerja y Torrox con dos. También se pondrá a disposición de la institución supramunicipal, al menos una embarcación quitanatas de apoyo, lista para prestar servicio a cualquier ayuntamiento que lo requiera.

“Nos enfrentamos a un verano atípico por el covid-19, con muchas exigencias y mucho cambios. Todos tenemos que poner un granito de arena para conseguir superar este verano”, ha expresado el concejal de Playas de Algarrobo, José Luis Ruiz quien también ha destacado “la seguridad que aporta Servimar que garantiza el servicio todos los años”.

El edil de Playas de Nerja también ha hecho alusión “al trabajo técnico que se ha hecho a pesar de las circunstancias, para comenzar con el servicio en la fecha prevista”. “En este peculiar verano la gente necesita seguridad cuando vayan a tomar un baño, por eso quiero transmitir un mensaje de tranquilidad porque tanto la arena de nuestras playas como el agua del mar están en perfecto estado. Por eso hay que disfrutarlas este verano como cualquier otro año”, ha comentado Arce.

En el mismo sentido, se ha manifestado la edil de Playas, Verónica Muñoz, quien ha valorado positivamente “el servicio de limpieza las aguas superficiales como complemento al trabajo que está haciendo en las playas tanto la Mancomunidad como todos los ayuntamientos”.

Manuel Rivas, el representante de Servirmar Axarquía ha explicado que las embarcaciones quitanatas tienen las prestaciones técnicas necesarias para poder realizar la recogida de residuos flotantes, natas, hidrocarburos y espumas. Tienen autonomía suficiente para trabajar durante una jornada completa, incluyendo los desplazamientos al puerto base.

Se utilizarán las del tipo “foreña” que son embarcación mixta de proa abierta con cinta transportadora regulable en velocidad y altura. Constan de un equipo separador de hidrocarburos de forma que en continuo pueda realizar un tratamiento ante un severo derrame de hidrocarburo.

Tienen una capacidad de limpieza en lo que se refiere recogida / hora líquido de al menos 5.500 metros cúbicos, de sólidos 15.000 metros cúbicos.

También llevarán todo el equipo de salvamento y seguridad exigido por la Ley, y en particular, flotadores salvavidas, teléfono móvil, claxon, cámara fotográfica y GPS.

Servicio de señalización marítima de las zonas de baño

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, José Juan Jiménez y el vocal de Playas, Jesús Pérez Atencia, también han dado cuenta de la adjudicación del servicio de señalización marítima de las zonas de baño. El contrato que se ha hecho por 48.492,34 euros (2.826 euros menos que en la temporada anterior) se ha acordado con la empresa Carmen Ruso. Incluye también la instalación, mantenimiento retirada, limpieza y almacenamiento del material necesario. Tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre y se desarrollará en Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox y Nerja.

“Es otro de los servicios fundamentales que llevamos a cabo para garantizar la seguridad de todos los usuarios de las playas, tanto para los bañistas como para los que quieren realizar alguna práctica deportiva”, ha manifestado.

Atencia ha explicado que en total, se van a balizar 43.330 metros del litoral axárquicos, se instalarán alrededor de medio millar de boyas y se adecuarán 24 canales náuticos en 23 playas del litoral axárquico.

En Rincón de la Victoria son 7.000 metros, con cuatro canales – La Cala del Moral y Torre de Benagalbón con 1; y Rincón de la Victoria con dos; y 90 boyas.

En Vélez-Málaga hay 18.180 metros y se van a delimitar 7 canales naúticos – Chilches, Benajarafe, Almayate, Caleta y Mezquitilla-Lagos con uno y dos en Torre del Mar – y 185 boyas.

En Algarrobo se han balizado 1.650 metros, habrá dos canales – uno en Algarrobo Costa y otro en Mezquitilla – y se instalarán 28 boyas.

En Torrox se adecuarán 7.600 metros, con once canales – cuatro en El Morche – Las Lindes; tres en Ferrara; y dos en El Peñocillo y en Calaceite – Vilches – se colocarán 154 boyas.

En Nerja, la señalización se extiende por 8.100 metros con 31 boyas.

La zona de reservada de baño se va a balizar con una banda litoral formada por una serie de boyas dispuestas en línea paralela a la costa. La distancia es de 200 metros desde la línea de bajamar. También se van a instalar los canales de embarcaciones y artefactos a motor, sin motor así como los canales adosados y sistemas de fondeo