La Junta de Mancomunidad aprueba un plan de recomendaciones y de medidas para los ayuntamientos axárquicos frente al Covid-19

La Junta General de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía ha aprobado el plan de recomendaciones para la reincorporación de forma gradual de los ayuntamientos de la comarca, de la institución supramunicipal así como otras medidas a aplicar en la lucha contra el COVID-19. La propuesta que ha partido del presidente, José Juan Jiménez, ha sido aprobada por unanimidad.Jiménez ha explicado durante la sesión ordinaria que ha sido celebrada de forma telemática, que este plan “tiene como objetivo servir de marco general que garantice la homogeneidad en las diferentes unidades administrativas a la hora de establecer medidas de carácter preventivo, para evitar los riesgos derivados del coronavirus covid-19 en el momento de reincorporación a los centros de trabajo, sin perjuicio de las especificidades y especialidades de tipología de personal y servicios públicos a prestar por cada ayuntamiento”. Asimismo, establece medidas organizativas, fijando los instrumentos que permitan garantizar la prestación del servicio público y la protección del personal mientras se mantenga la situación de alerta sanitaria, y las medidas que se recomienda aplicar en la lucha contra el COVID-19. Las medidas y recomendaciones recogidas en el plan son de aplicación voluntaria “y con absoluto respeto a la autonomía local de cada uno de los municipios”. La moción se extiende también al Consorcio Monte Alta Axarquía y al de Tejada Almijara que han querido adherirse al plan.“Partimos del ‘Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad’ aprobado por el Gobierno Central y nuestro objetivo es contribuir a que la desescalada se haga garantizando la protección de la salud pública, a que se recupere paulatinamente la vida cotidiana y la actividad económica. De ahí que hayamos elaborado medidas de carácter preventivos para evitar los riesgos del COVID-19”, ha continuado explicado el presidente.Con respecto a la reincorporación en los centros de trabajo, se recomienda que se haga gradual y que se priorice la prestación de los puestos en modalidades no presenciales respetando los principios de corresponsabilidad e igualdad de trato, hasta alcanzar la fase de la nueva normalidad. Se recomienda asistencia puntual o periódica, mediante turnos o con la flexibilización horaria. No deben incorporarse los empleados públicos incluidos en grupos vulnerables.Para habilitar los puestos de trabajo se deben garantizar los dos metros de distancia, soluciones hidroalcohólicas y se instalarán paneles de protección individual. Habrá señalética y se priorizará la atención telefónica y telemática. Para el caso de atención presencial será precisa la cita previa y se limitará el aforo. Deberán adoptarse las medidas necesarias para minimizar los posibles riesgos para la salud, como el refuerzo de la limpieza y desinfección de las zonas de atención al público, según protocolo del servicio de Prevención de Riesgos Laborales.Al objeto de garantizar un mínimo de atención presencial a la ciudadanía, los Ayuntamientos crearán un Punto de Información al Ciudadano (PIC) que se encontrará en la entrada del edificio consistorial.Con carácter general las reuniones de trabajo se celebrarán mediante videoconferencia evitándose en lo posible las reuniones presenciales o que impliquen desplazamientos a otra localidad. En caso de tener que celebrarse de forma presencial se adoptarán las mismas medidas establecidas para los puestos de trabajo. Los cursos y actividades formativas también se llevarán a cabo de forma telemática preferentemente.Medidas que se recomiendan aplicar en los términos municipales de los pequeños municipios- No celebrar ni permitir la celebración de fiestas populares, romerías, festivales, certámenes, acampadas, campamentos de verano, o cualquier actividad lúdica, cultural o recreativa que suponga concentración de personas.- No abrir las piscinas municipales al público en la presente temporada de 2020.- No abrir al público, mientras perdure el estado de pandemia, los servicios deportivos municipales como son: gimnasios, campos de fútbol y polideportivos, pistas de pádel y tenis, etc.- No abrir al público con atención directa, mientras perdure el estado de pandemia, los servicios socioculturales municipales como son: bibliotecas, centros culturales y recreativos, centros o club sociales o de mayores, etc.Por otro lado, el portavoz institucional, Antonio Sánchez, ha explicado que la Junta General ha aprobado iniciar un expediente de modificación presupuestaria a través del cual se pretende incrementar el área de Playas en 20.000 euros “para reforzar los servicios de cara a ofrecer tanto a los vecinos y vecinas como a los visitantes las mejores condiciones de seguridad, limpieza, desinfección e higiene”.Asimismo, Sánchez ha informado de otra propuesta de la Presidencia para instar al Gobierno de España y al Ministerio de Hacienda “a que arbitren las medidas legislativas precisas para que se permita la aprobación y puesta en marcha de bonificaciones fiscales sobre los tributos locales que gravan dichas actividades con las formas de compensación que procedan, aunque sea de forma temporal, y con el único objetivo de paliar en parte los terribles efectos en términos de empleo y económicos sobre ciudadanos, familias, autónomos y empresas de todo tipo y condición”.