El Hospital de la Axarquía refuerza con diez tablets el contacto entre pacientes y sus familiares

El Hospital de la Axarquía, centro adscrito al Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía, ha recibido una donación de la Fundación Orange, consistente en diez tablets con conexión a internet, lo que ha reforzado la iniciativa puesta en marcha la semana pasada por el Área Sanitaria con el objetivo de que los pacientes ingresados en las unidades de urgencias, de hospitalización e UCI con sospecha o positivos en Covid-19 puedan comunicarse con sus seres queridos, rompiendo así el aislamiento y propiciando una mejor recuperación. Además, con este proyecto también se persigue que las familias tengan un contacto visual que complemente la información clínica recibida.

Estas diez nuevas tablets, con acceso a aplicaciones que permiten establecer videoconferencias, serán puestas a disposición de los pacientes que no dispongan de los medios técnicos necesarios para contactar con sus familiares o no tienen un dominio suficiente de las nuevas tecnologías. Con esta iniciativa se logra mejorar la atención a estos pacientes facilitando su contacto con el exterior, ya que las únicas personas que pueden visitarles diariamente son los profesionales que les prestan atención sanitaria y cuidados.

Además, por parte del centro también se ofrecerá esta posibilidad a los familiares de pacientes cuyo estado general impida el contacto con el exterior (mal estado general, sedado, inconsciente, etc) previa valoración por parte del equipo multidisciplinar de profesionales que lo atienden y con el consenso de sus familiares. Estas tablets también estarán a disposición de las personas ingresadas que no están en aislamiento pero que no disponen de los medios técnicos y que pueden beneficiarse de este proyecto al haber sido restringidas las visitas al centro hospitalario.

La puesta en marcha de esta iniciativa ha sido posible gracias al esfuerzo y a la dedicación de la dirección y de los profesionales de Enfermería y serán ello, junto al personal médico responsable de los pacientes, quienes detecten esta necesidad o demanda por parte tanto de pacientes como de sus familiares y, además, llevarán a cabo un ofrecimiento activo de esta nueva posibilidad. Además, se ha puesto en marcha un procedimiento de desinfección que incluye el uso de fundas lavables para proteger los equipos y evitar de ese modo que se propague el contagio.

De acuerdo con Luz Usamentiaga, directora de la Fundación Orange, “desde Orange estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para ayudar a la ciudadanía a superar esta crisis sanitaria. Hace días aumentamos las opciones de conectividad y ocio de nuestros clientes y hoy anunciamos esta acción dirigida a quienes más lo necesitan en estas circunstancias; las personas que ya han sido diagnosticadas con Covid-19 y permanecen en el Hospital de la Axarquía”.

La dirección del Área Sanitaria Málaga-Axarquía ha destacado la solidaridad demostrada por la sociedad en general y, la implicación de los profesionales que están facilitando la puesta en marcha de estas iniciativas. Miguel Moreno, gerente del Área, ha querido poner en valor “el alto grado de implicación, compromiso y responsabilidad de todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que dan respuesta cada día a las necesidades asistenciales tanto del Hospital como de sus centros de salud y consultorios. Así como el grado de comprensión y de solidaridad demostrado por pacientes, familiares, acompañantes, cuidadores y voluntarios ante esta situación excepcional”.