Francisco de la Torre: «Estoy bien. Sigo en la UCI pero espero que me pasen a planta hoy mismo»

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se encuentra bien de salud tras ser operado ayer de un hematoma subdural crónico, un hematoma en la cabeza. De hecho, este domingo por la mañana ha lanzado un mensaje tranquilizador en su cuenta de Twitter: «Muchísimas gracias a todos por vuestras muestras de cariño, que me llenan de emoción y de ánimo. Cuando pueda os responderé uno a uno: me han contado sobre #fuerzaPaco. Estoy bien. Sigo en la UCI pero espero que me pasen a planta hoy mismo. Un abrazo muy fuerte FTP».