La Policía Nacional detiene a un hombre por acosar a dos vecinas de Antequera

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Antequera (Málaga) a un hombre de 56 años y nacionalidad española por su presunta responsabilidad en un delito de acoso contra la libertad de las personas. Según las pesquisas, sus víctimas, dos mujeres no pueden realizar una vida normal ya que al salir de casa siempre esta el presunto autor del acoso y las sigue a cualquier lado. En noviembre de 2019 ya presentaron una denuncia por hechos similares respecto a la misma persona. La investigación se inicia a raíz de la denuncia de una mujer en relación a la situación de acoso a la que estaba siendo sometida ella y su madre por parte de un vecino de Antequera. El hombre, al que ya había denunciado por hechos similares en noviembre del pasado año, continuaba acosando a ella y a su madre. En esta ocasión el acoso consiste en, además de seguirlas y vigilarlas, decirles que retiren la denuncia que interpuso contra el. El hombre no cesaba de merodear por su domicilio y lugares que ambas víctimas frecuentan, provocando que no puedan realizar de forma normal su vida cotidiana. Una vez comprobados los hechos, los agentes localizaron y detuvieron al presunto autor de los hechos por su implicación en un delito de acoso contra la libertad de las personas. El investigado y las diligencias practicadas ya han sido remitidos al Juzgado de Instrucción de Antequera.