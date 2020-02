Salado apela “a la responsabilidad de Málaga y su provincia para liderar el despegue definitivo de Andalucía”

El auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga ha acogido hoy miércoles, 26 de febrero, la celebración del Día de Andalucía con la entrega de las distinciones ‘M de Málaga’, galardones que desde el año 2012 reconoce a personas, empresas o entidades por su contribución al desarrollo de la sociedad. En esta ocasión han sido el equipo de balonmano femenino, Rincón Fertilidad, el diario Málaga Hoy, la asociación Autismo Málaga y el expresidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Pérez Casero.En el acto, presidido por el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, se ha contado con la presencia de la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro; del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre; del vicepresidente primero de la Diputación, Juan Carlos Maldonado; de la vicepresidenta segunda, Margarita del Cid; de la portavoz de Adelante Málaga, Teresa Sánchez, y de la viceportavoz del PSOE Antonia García.Francisco Salado, en su intervención ha apelado a la “responsabilidad de Málaga y su provincia para liderar el despegue definitivo de Andalucía” y ha puesto el ejemplo del mundo rural como una “gran oportunidad y obligación de la institución provincial”, no solo por el reto de la despoblación, para el cual va a contribuir con un plan especial, sino por la industria agroalimentaria. “Sin industria agroalimentaria, no hay futuro posible”, ha sentenciado Salado en su intervención con motivo de la entrega de las distinciones M Málaga por el Día de Andalucía.En esta línea, Salado, que ha aprovechado para mostrar su apoyo a los agricultores y sus reivindicaciones, ha destacado la industria agroalimentaria, el mundo rural y el turismo, como “los grandes ejes de actuación” de la Diputación de Málaga, “un círculo virtuoso”, “pues si contamos con una industria turística de primer nivel, con 13 millones de visitantes cada año, tenemos el escaparate perfecto y público para los excelentes productos de nuestro campo”. Asimismo, “si cuidamos y ponemos en valor el interior de la provincia, habrá turismo y actividades económicas sostenibles con el medio ambiente”, ha añadido.El presidente ha repasado los grandes proyectos de la Diputación de Málaga que contribuyen al desarrollo de la provincia, como es el caso del Caminito del Rey, Senda Litoral, Gran Senda o Sabor a Málaga. Proyectos impulsados con “ambición” para mejorar la provincia. “La ambición por progresar, mejorar y construir una sociedad mejor la compartimos con nuestros premiados de hoy”, ha afirmado.En cuanto a Rincón Fertilidad, Salado ha reconocido sus logros. El equipo de balonmano cumple 25 años convirtiéndose en “un referente del deporte malagueño”. Actualmente, Rincón Fertilidad debuta en la División de Honor de balonmano, conjugando talento, pasión y compromiso en torno a un equipo que cada vez cuenta con más seguidores en la provincia. El presidente ha puesto en valor el trabajo de la Diputación por fomentar la práctica del deporte en todos los municipios de la provincia, especialmente lo más pequeños, y del deporte femenino, “que necesita más visibilidad” y al que apoya con el programa +Deporte+Mujer. La presidenta del club, María José Moreno, ha recibido la distinción.Asimismo, Salado ha agradecido el trabajo que desempeña el diario Málaga Hoy, otro de los galardonados, “por dar visibilidad a lo que hacemos en la Diputación y los 103 ayuntamientos malagueños”. Salado ha hablado de la necesidad de los medios de comunicación serios y profesionales ante los bulos y la desinformación. El Grupo Joly, importante grupo de comunicación muy vinculado a Andalucía y con cabeceras históricas como el Diario de Cádiz, desembarcó en Málaga en 2004 con Málaga Hoy. Su director, Antonio Méndez y la redactora Cristina Fernández, han recogido el galardón.La Asociación Autismo Málaga también ha recibido la ‘M de Málaga’. Salado ha recordado que la Diputación colabora con esta entidad para impulsar un centro de atención integral para personas con TEA en Antequera. La asociación cuenta con una trayectoria de 27 años y comenzó siendo una puesta en común para buscar soluciones por parte de un grupo de padres preocupados y que se ha convertido a día de hoy en todo un referente en la atención a personas con autismo, dando cobertura a más de 240 familias en la provincia. José Reyes, su presidente, ha recogido el galardón.Por último, Jerónimo Pérez Casero ha sido el último en recibir su reconocimiento. Presidente de la Cámara de Comercio de Málaga durante diecisiete años, traza su trayectoria profesional siempre ligado a la provincia, primero en el sector textil, luego en el automovilístico y, finalmente, en el portuario. El presidente de la Diputación lo ha calificado como “buen empresario y magnífico presidente de la Cámara de Comercio”. “Málaga es lo que es gracias al empuje de su iniciativa privada, de su empresariado. Creo, Jerónimo, que puedes sentirte muy orgulloso del trabajo que has desempeñado estos años”, ha expresado.La gala, que ha contado con una asistencia de 400 personas, ha finalizado con el quinteto de metales de la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga que ha interpretado el himno de Andalucía, acompañado por la soprano Alba Chantal y el himno de España.