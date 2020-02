PP y Cs tumban las reivindicaciones de los 103 municipios de la provincia al presupuesto de la Diputación

El Partido Popular y Ciudadanos han tumbado las reivindicaciones de los 103 municipios de la provincia al presupuesto de la Diputación. El equipo de gobierno en la institución provincial ha rechazado las enmiendas presentadas por el PSOE que habían sido concertadas con los municipios de la provincia: más de un centenar de reclamaciones con más de 150 reivindicaciones de los 103 municipios de la provincia.

“El gobierno no le ha dado la espalda al PSOE, sino a los pueblos que peor lo están pasando”, ha asegurado Bernal, que ha explicado que el PSOE ha presentado 150 propuestas para “enmendar los presupuestos y mejorar la vida de los que peor lo están pasando en los pueblos” gracias al trabajo de los representantes del PSOE en los 103 municipios de la provincia: alcaldes y alcaldesas, y portavoces de los grupos políticos. “Los alcaldes han trasladado necesidades fundamentales”, ha subrayado.

Bernal ha señalado que los presupuestos de PP y Ciudadanos son “malos” para la provincia de Málaga e “insensibles”. Entre otras cuestiones, ha señalado que sólo incluyen 382.000 euros para atender a la despoblación y no contemplan “urgencias” como ayudas para los efectos del temporal o ayudas para la lucha contra la avispilla del castaño, así como planes de empleo para contratar personas en los pueblos.

El portavoz socialista ha criticado la “irresponsabilidad” del equipo de gobierno por no atender ninguna de las alegaciones del PSOE y porque no se hayan podido presentar de forma ágil. “No son las formas. Ni siquiera se han estudiado las alegaciones”, ha dicho.

Entre las reclamaciones rechazadas, destacan la mejora de la financiación local, con el aumento de la partida destinada a la Concertación para cumplir el compromiso de aumentar el 10% anual e incluir un fondo de liquidez dotado de un millón de euros para pequeños municipios que tengan una situación de extrema emergencia financiera. Asimismo, las medidas con impacto directo en la lucha contra la despoblación: un plan de empleo y primera oportunidad de 3 millones de euros; un plan contra la exclusión financiera y para la instalación de cajeros allí donde han sido eliminados, de 2 millones de euros y apostar por el Plan de Fomento Agrario para fijar la población al territorio con un aumento de 2,5 millones.

También se han rechazado enmiendas para duplicar el presupuesto destinado a carreteras con 8,5 millones de euros más para llevar a cabo una veintena de actuaciones en toda la provincia; el paquete de actuaciones para iniciar las depuradoras pendientes en la provincia dotado con 5 millones de euros; el aumento en 3 millones del programa de abastecimiento y mejora del agua; los diez proyectos urgentes de mejora de las vías públicas y travesías municipales; el soterramiento de las vías de alta tensión eléctrica; la mejora del alumbrado público; la conectividad de senderos y paseos saludables con proyectos como una línea extraordinario para los municipios de la Sierra de las Nieves con el motivo de la declaración de parque nacional o la necesidad de reforzar la promoción turística en el interior mediante planes de dinamización como el de la Viñuela.

En materia social, PP y Ciudadanos han tumbado enmiendas para la creación de una red comarcal de centros de atención social: residencias de mayores, centros de día, centros para personas con alzhéimer o residencias. En materia de igualdad, han rechazado triplicar el presupuesto en materia de igualdad y violencia de género. En este sentido, Bernal ha recordado que el presupuesto de la derecha en Diputación para este año contempla un recorte del 33% en la partida de las ayudas a las mujeres que sufren la violencia de género.

Entre otras cuestiones, también ha sido rechazadas enmiendas para la creación de un nuevo servicio LGTBI en la Diputación, la necesidad de construir nuevos o mejorar los equipamientos deportivos y culturales municipales ya existentes, el aumento de las partidas para el centro Principia y para la UNED y la creación de un programa cultural contra la despoblación donde se incluya otros al Pueblo Museo de Genalguacil.