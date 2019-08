La soprano Pilar Jurado defiende a Plácido Domingo: «Nunca me he sentido acosada por él y es un perfecto caballero»

- Publicidad -

La soprano y presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, ha defendido este martes al tenor Plácido Domingo, a quien nueve mujeres han acusado de acoso sexual, asegurando que ella «nunca» se ha visto en esa situación y que el cantante es «un perfecto caballero».

«Es complicado porque yo no sé lo que ha vivido otra gente y no puedo decir si es verdad o mentira, porque no estaba allí. Pero sí puedo decir que conmigo la relación con él ha sido de un perfecto caballero y de afectividad absoluta», ha señalado a Europa Press.