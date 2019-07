El Ayuntamiento exige al Gobierno Central una solución definitiva a los problemas del Litoral de Rincón de la Victoria

- Publicidad -

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria exigirá una solución definitiva a los problemas del litoral del municipio en una reunión con el Gobierno Central. El alcalde, Francisco Salado (PP), solicitará una reunión en el propio Ministerio para la Transición Ecológica en Madrid tras las distintas reuniones mantenidas con la Demarcación de Costas en Málaga.

En Rincón de la Victoria se ha producido un retroceso en la línea de costa, lo que supone una disminución de la superficie de playa seca. Este retroceso ha tenido especial incidencia en zonas de La Cala del Moral, Rincón de la Victoria y Torre de Benagalbón. Esta problemática es de enorme relevancia debido al carácter turístico del municipio y la alta ocupación de las playas.

Desde el Equipo de Gobierno se ha valorado el esfuerzo hecho con anterioridad por este Ayuntamiento, pero viendo la necesidad de una acción definitiva, se exigirá una solución global por parte del Gobierno Central, donde recaen las competencias.

“Se necesita una actuación que prevenga los daños que los temporales puedan provocar en la playa. Desde el Ayuntamiento seguimos recordando que todas las actuaciones que se han realizado en la playa han tenido la aprobación de la Demarcación de Costas. Pero todos los aportes que se han realizado hasta la fecha han demostrado que no termina siendo efectivo”, explicaba el concejal de Medio Ambiente y Playas, Sergio Díaz (PP).

De esta forma, el Ayuntamiento ha iniciado la contratación de un estudio básico de Dinámica Litoral y una campaña Batimétrica para el estudio de la morfología submarina.

Salado ha mostrado su malestar ante esta situación y el enorme perjuicio que está generando a los vecinos de Rincón de la Victoria, en especial de las zonas más afectadas, como La Cala del Moral y la playa de Los Rubios en Torre de Benagalbón.

“Tenemos que incidir en que las competiciones no son municipales, sino de la Demarcación de Costas que depende del Gobierno Central. Pero aún así, este Equipo de Gobierno está trabajando en un Estudio de la Dinámica del Litoral para buscar soluciones definitivas o que palien los continuos problemas que generan los temporales en nuestro municipio”, explicó Salado.

Los vecinos han trasladado al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria su enorme malestar y las molestias que el retroceso de la costa supone para el día a día en época estival. Desde el Equipo de Gobierno se ha insistido en esta situación de malestar y, por ello, se dará un paso más en busca de una solución que palie los problemas con las playas del municipio.

Se da el caso que, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ya ha adjudicado la redacción de los proyectos de estabilización de la playa de Ferrara (Torrox), y el tramo del litoral de Marbella entre la playa de La Venus y la punta del Ancón.

“Somos un municipio que vive en gran parte del Turismo y este problema no debe demorarse más en el tiempo. Por eso, pediré una reunión a la que asistiré personalmente porque hay que atajar ya la situación. No somos ajenos a las dificultades que esto está suponiendo para nuestros vecinos y el Gobierno Central debe ser receptivo como lo ha sido con otros municipios como Torrox y Marbella”, insistió el regidor.