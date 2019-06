El novio de Dana, la joven desaparecida en Arenas: «Cuatro tíos me decían «Confiesa que has matado a Dana», pero no he sido yo»

Continúa la investigación sobre la desaparición de Dana, la joven madre de Arenas desaparecida desde el pasado 12 de junio.

‘Espejo Público’ ha hablado con la pareja de Dana. Asegura que no tiene nada que esconder: «Aquí está la casa. Que miren todo lo que quieran pero que no me intenten coaccionar. Que averigüen pero que no me echen la culpa. Ahí hay mucho detrás», señalaba.

La familia de esta joven de nacionalidad rumana de 31 años no cree que la mujer se haya ido por su propio pie. Descartan que Dana abandonara de forma voluntaria a su hija y piensan que alguien está detrás de su ausencia.