El PSOE exige al Gobierno andaluz que revise el plan de verano de la sanidad malagueña para cubrir la demanda asistencial

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha exigido hoy al Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía que revise el plan de verano de la sanidad malagueña para cubrir la demanda asistencial en la provincia. En una comparecencia junto al Hospital Regional de Málaga, Ruiz Espejo ha criticado que el plan de verano de la Junta para este año es “un engaño y una gran mentira”. De esta forma, ha aludido a informes como el de CCOO para denunciar que ha faltado “transparencia, participación e información”. “No ha habido reuniones con sindicatos ni representantes de los trabajadores para presentar el plan provincializado como sí se hizo en años anteriores”, ha dicho.

“El plan de verano va a ser cierre de camas hospitalarias, cierre de quirófanos y falta de personal para atender la demanda asistencial que se registra en los meses de verano”, ha resumido. Así, ha explicado que el Gobierno de PP y Ciudadanos va a cerrar este verano en Málaga un total de 337 camas hospitalarias, más que en 2018 y el doble que en 2017. La mayoría de esas camas hospitalarias, 235, se van a cerrar en la capital. En concreto, en el Hospital Regional más de 100 camas se van a cerrar este verano. “Hemos conocido denuncias de esperas de más de 40 horas en las urgencias para poder tener una cama en el Hospital Regional”, ha apuntado Ruiz Espejo.

Asimismo, ha criticado el cierre de quirófanos. La actividad quirúrgica baja al 56% en las vacaciones estivales en Málaga, 12 puntos menos que en 2018 y 20 puntos menos que en 2017. Al cierre de camas hospitalarias y quirófanos, hay que sumar la reducción del número de sustituciones para atender las necesidades que hay durante el verano. Por ejemplo, en el distrito sanitario de Málaga las sustituciones de médicos de familia, enfermeros y auxiliares administrativos no alcanzan el 50%

Y a esto hay que añadir, la precariedad laboral, es decir, la precarización de los contratos en la sanidad pública. Ruiz Espejo ha recordado que el Gobierno de PP y Ciudadanos se comprometió a que las contrataciones temporales en la sanidad se realizaran ya con una duración, como mínimo, de seis meses e incluso de un año de duración. Sin embargo, en este Plan de Verano del SAS la media de duración de los contratos será de dos meses y medio, por lo que ha denunciado que PP y Ciudadanos “incumplen su compromiso”.

“No vamos a ser alarmistas como lo fue el PP, vamos a ser serios y rigurosos, pero sí vamos a exigir que se contrate aquello que sea necesario para cubrir toda la demanda de la provincia de Málaga”, ha dicho Ruiz Espejo.

En este sentido, ha recordado que el PP por estas fechas decía el año pasado que “Susana Díaz se iba de vacaciones y echaba el cierre a la sanidad”. “Nosotros no decimos que se van de vacaciones y cierran la sanidad, pero sí decimos que incumplen sus compromisos, que decían de no cerrar camas y ya han anunciado que van a cerrar camas este verano. No sé si van de vacaciones pero se han ido de viaje a Marruecos y no están comprometiendo las necesidades que tienen nuestra provincia y nuestra sanidad”, ha afirmado.

En cuanto a las infraestructuras sanitarias pendientes, Ruiz Espejo ha advertido de que “no se están resolviendo las necesidades”. “Se está obviando la necesidad de un equipamiento sanitario en la zona Este de la capital, el compromiso de un CHARE en El Palo el PP y Ciudadanos lo han enterrado nada más llegar al gobierno de la Junta de Andalucía”, ha señalado.

Al mismo tiempo, se ha referido al tercer hospital: “no sabemos nada desde la llegada del PP y Ciudadanos al gobierno; han paralizado todos los trámites, todas las gestiones y toda la información, así como el trabajo del grupo de expertos que había estado colaborando para impulsar un proyecto clave, estratégico y necesario para la capital y la provincia de Málaga”.

Declaraciones del consejero sobre el aborto

Por otro lado, Ruiz Espejo ha pedido el cese del consejero de Salud, Jesús Aguirre (PP), por sus “intolerables” e “inadmisibles” declaraciones sobre el aborto. “Pedirle responsabilidad ante las últimas declaraciones sobre la interrupción voluntaria del embarazo, unas palabras que atentan contra la dignidad de las mujeres, su libertad”, ha dicho. “Apelo a su responsabilidad para poner su cargo a disposición y al Gobierno para cesar a este consejero por esas declaraciones que son intolerables en una sociedad democrática, libre”, ha dicho.