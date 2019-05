Ruiz Espejo llama a continuar el legado socialista en El Borge con Raúl Vallejo como alcalde

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha llamado hoy en El Borge «a continuar el legado socialista con Raúl Vallejo como alcalde», ha dicho. Ruiz Espejo, que ha abierto el acto en recuerdo del exalcalde Salvador Fernández, ha afirmado que «el mejor homenaje que podemos hacerle a Salvador es continuar su trabajo», al tiempo que también ha destacado que esta semana «nos ha dejado otro compañero ilustre, Alfredo Pérez Rubalcaba, que puso su conocimiento e inteligencia al servicio de este país y cuyo legado tenemos que recordar siempre».

Ya en clave electoral, el dirigente socialista ha enfatizado en que «el próximo 26M tenemos que conseguir un buen resultado en las elecciones municipales, partimos de una buena base con la victoria de las elecciones generales, hubo un contundente resultado a favor de PSOE en España, Andalucía, Málaga y El Borge, por eso la gente de El Borge tiene que volver a depositar su voto con confianza en Raúl y en la de Josep Borrell, porque confiar en el PSOE es evitar el riesgo de involución».

«Ya hemos visto que las derechas y la ultra derecha no tienen problemas en unirse, y que la extrema derecha está ya condicionando las políticas de la Junta de Andalucía. Los españoles han dicho no a ese modelo y lo que la gente no quiere para España no lo va a querer para sus pueblos», ha advertido.

De igual forma, para Ruiz Espejo el PSOE «es el único que puede garantizar una Diputación que mire a los pueblos y sus necesidades, no podemos permitir que el PP siga en una institución fundamental que la ha puesto al servicio partidista de los municipios en los que gobierna y para la proyección personal de sus presidentes», ha manifestado. «Los socialistas tenemos otro proyecto para la Diputación, una que luche contra la despoblación dando servicios de calidad y empleo o que proteja a la uva pasa», ha añadido.

«El Borge tiene la mejor candidatura para los próximos años que tiene el aval de una buena gestión como ha sido la reducción de la deuda municipal sin dejar de atender las inversiones como el acondicionamiento de entrada al municipio o de las instalaciones deportivas, la puesta en marcha de planes de empleo o todo el trabajo realizado para que la uva pasa sea un cultivo tradicional patrimonio de la humanidad. Es una candidatura que mira al futuro y que quiere que el pueblo siga avanzando», ha concluido.

Por su parte, el candidato a la alcaldía, Raúl Vallejo, ha pedido a los vecinos que vuelvan a confiar en el PSOE para gobernar los próximos 4 años. «Sabiendo que el espíritu y el recuerdo a Salvador siempre nos acompañará, hoy miramos al futuro de bienestar e ilusión para nuestro pueblo. Tenemos el aval de nuestra gestión en la mejora del pueblo y en que hemos cumplido el 90% de nuestro programa electoral de 2015», ha dicho. «Cumpliremos como lo hemos hecho hasta ahora, con un ayuntamiento más saneado», ha concluido.