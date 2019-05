El PSOE apela a una gran movilización para hacer posible el cambio en Málaga

El candidato socialista a la Alcaldía de Málaga, Dani Pérez, ha apelado hoy a una gran movilización de los malagueños y malagueñas para hacer posible el cambio en Málaga y poner fin a 25 años de políticas del PP. Los socialistas han querido comenzar la campaña de las elecciones del próximo 26 de mayo en un lugar simbólico, frente al edificio del Ayuntamiento de Málaga que aspiran a conquistar, en el Paseo del Parque, adonde los protagonistas del acto –José Luis Ruiz Espejo, secretario general de los socialistas malagueños, Begoña Medina, número dos de la candidatura, y el propio Dani Pérez- han llegado en un autobús “del cambio”.



Durante su intervención, Pérez ha defendido que los socialistas están “acariciando con la punta de los dedos la Alcaldía de Málaga” y “muy ceca de que la bandera de la igualdad, la justicia social y la transparencia ondee de nuevo” en la Casona del Parque. Sin embargo, ha pedido no confiarse. El candidato socialista ha apelado de forma especial a los 93.000 malagueños que depositaron su confianza en el PSOE en las elecciones generales para “hacer posible un cambio histórico en la ciudad de Málaga después de 25 años de políticas del PP” y “volver a frenar a la extrema derecha para que no llegue al gobierno de nuestra ciudad”. “Lo que no queremos para España tampoco lo queremos para nuestra ciudad. Tenemos que refrendar la victoria que conseguimos el 28 de abril. De nada habrá servido cerrar las puertas del Gobierno de España a la ultraderecha si ahora le abrimos las del gobierno municipal de Málaga”, ha asegurado.



En este sentido, ha considerado que “en estas elecciones sólo hay dos opciones: o el cambio o que el PP siga en el poder tras 25 años pero ahora con la ultraderecha de Vox”. “Los malagueños y las malagueñas tienen que decidir si quieren cambio o quieren más derecha y ultraderecha”, ha insistido.



“Cada voto cuenta. Somos el cambio que suma. Somos la izquierda que suma frente a una extrema izquierda dividida y una derecha fragmentada con un PP en descomposición. Somos el cambio que no deja a nadie atrás”, ha dicho, al tiempo que se ha referido a los barrios, “los grandes olvidados del PP”, los expoliados por las plusvalías, los bomberos y los policías locales y “los que aspiran a vivir en la ciudad que aman pero no pueden”, entre otros.



“Tenemos que decidir si apostamos por el cambio que suma o perpetuamos un cuarto de siglo del PP en el poder, ahora acompañado de la ultraderecha. Yo lo tengo claro y apuesto por cambiar la resignación por esperanza, cambiar la tristeza por ilusión, cambiar la corrupción por ejemplaridad, transparencia y buen gobierno y cambiar el pasado por futuro”, ha concluido.



Por su parte, el secretario general de los socialistas malagueños, José Luis Ruiz Espejo, ha asegurado que hace falta un cambio en Málaga porque el proyecto del PP “ya no da más de sí”. Ruiz Espejo ha criticado que “ahora que su partido está en descomposición, De la Torre quiere ocultar las siglas del PP”. “Quiere hacernos creer que se presenta como independiente y no por el partido que lleva gobernando los últimos 25 años en Málaga. Pero los malagueños y las malagueñas ya están cansados. Cansados porque las calles están sucias, los barrios siguen abandonados y Málaga está perdiendo oportunidades”, ha señalado.



Ruiz Espejo ha asegurado que en las elecciones del 26 de mayo nos jugamos el futuro de nuestros pueblos y ciudades pero también el futuro de Europa. De esta forma, ha explicado que la victoria del PSOE el 28 de abril ha fortalecido el proyecto común europeo y “ahora tenemos que seguir fortaleciendo ese proyecto europeo con un buen resultado el 26 de mayo”. “El 26 de mayo tenemos que apostar por una Europa más social, de más derechos y de más libertades. Nos enfrentamos a retos globales, como el cambio climático, la erradicación de la pobreza, la igualdad entre hombres y mujeres o la revolución tecnológica, que sólo van a encontrar soluciones desde esa unión de fuerzas que ofrece la UE”, ha asegurado.



En paralelo, ha pedido una gran movilización “para evitar fórmulas de gobierno que incluyan fuerzas extremas y radicales como Vox”. “Una gran movilización para impedir que nuestros pueblos y ciudades se llenen de pactos a la andaluza de las derechas con la ultraderecha. No podemos permitir que nuestros servicios públicos caigan en manos de quienes quieren acabar con ellos. No podemos permitir que los trabajadores municipales dependan de quienes persiguen a los trabajadores que luchan en Andalucía contra la violencia machista. Vamos a salir a votar el 26 de mayo para seguir avanzando, mirando al futuro y garantizando nuestros servicios públicos”, ha concluido.



Por último, la número dos en la candidatura socialista al Ayuntamiento de Málaga, Begoña Medina, ha denunciado que los últimos cuatro años de De la Torre como alcalde “serán recordados como los de la legislatura en blanco”, porque ha sido “incapaz” de poner en marcha ninguno de los grandes proyectos que Málaga necesita para avanzar, porque ha sido “la legislatura de los conflictos municipales y del caos político en el ayuntamiento” y porque “el desgobierno ha presidido el ayuntamiento”.



Por ello, ha defendido que “Málaga necesita mirar al futuro y con De la Torre ya sólo puede mirar al pasado”. “Es el momento de alguien comprometido con la ciudad y sus barrios. Hace falta alguien que tome las riendas y haga los cambios que la ciudadanía demanda. Es el momento de cambiar a un alcalde y un PP que llevan un cuarto de siglo en el Ayuntamiento. Es el momento de un impulso, un cambio, de savia nueva. Es el momento de Dani Pérez”, ha dicho.