El PSOE insta al resto de fuerzas a decidir si va a contar con la extrema derecha de Vox en el Ayuntamiento de Málaga

El candidato socialista a la Alcaldía de Málaga, Dani Peréz, ha instado hoy al resto de fuerzas políticas en la capital a decidir si va a contar con la extrema derecha de Vox en el Ayuntamiento de Málaga a partir del 26 de mayo. “El PSOE no le va a abrir la puerta a participar de ninguna decisión de los malagueños y las malagueñas a un partido como Vox, un partido de extrema derecha”, ha dicho tajante Pérez en una visita al distrito de Ciudad Jardín.



De esta forma, ha recordado que en las elecciones generales “los malagueños le han dicho rotundamente no a la extrema derecha”, algo a tener en cuenta el próximo 26 de mayo. Así, ha señalado que “hay que cerrarle la puerta” a esa extrema derecha. “Los partidos que se presenten tienen que decidir y tienen que decir al resto de partidos políticos si quieren contar con la extrema derecha, con VOX. El PSOE, no”, ha asegurado. “Igual que va a hacer Pedro Sánchez, nosotros en Málaga, el cambio que suma, el cambio que suma los barrios, tiene que venir de las necesidades de los malagueños y las malagueñas, pero en ningún momento de la mano de un partido de la extrema derecha”, ha explicado.



A 24 días de la celebración de las próximas elecciones municipales, Pérez ha destacado el “cambio de tendencia” que se dio el pasado domingo en las elecciones generales, “lo que va a suponer también un cambio en la ciudad de Málaga”. “El pasado domingo el PSOE ganó holgadamente las elecciones en la ciudad de Málaga con más de 40.000 votos. Marcó una tendencia que ya venía desde las elecciones autonómicas cuando ya el PSOE ganó las elecciones en la ciudad de Málaga con más de 3.000 votos de diferencia. No hay dos sin tres. Las próximas elecciones las va a ganar también el PSOE en la ciudad de Málaga”, ha adelantado.



El candidato socialista, que ha recorrido Ciudad Jardín para recoger propuestas que incorporar al programa electoral, ha afirmado que el “eje transversal y movilizador de toda nuestra campaña son los barrios de Málaga”. “Los barrios de Málaga han sido los grandes olvidados de la gestión de De la Torre después de 25 años de gobierno del PP”, ha apuntado.



En este sentido, ha expuesto que los vecinos demandan “una segunda modernización de los barrios de Málaga, apostar como eje transversal, dinamizador y sobre todo entendiendo que la proyección internacional de Málaga tiene que tener una consonancia y es que los barrios de Málaga estén atendidos en materia de limpieza”. “Seguimos siendo según el informe de la OCU una de la ciudades más sucias, y esto no se puede permitir ni se puede consentir y tiene que cambiar. Siendo la principal demanda de los malagueños y las malagueñas no se ha hecho nada en los últimos años”, ha dicho.



Asimismo, ha manifestado que “tiene que cambiar la falta de efectivos de policía local en la ciudad de Málaga”. “Los malagueños queremos estar seguros, queremos tener unos policías que cumplan su jornada laboral en función de su convenio colectivo y que se negocie de manera correcta con ayuntamiento, algo que no está pasando en estos momentos”. “El eje movilizador es la segunda transformación de la ciudad de Málaga a través de los barrios”, ha reiterado.



En los últimos años, ha considerado Pérez, se ha descuidado la atención a los barrios, sobre todo porque el equipo de gobierno del PP y de Paco de la Torre es un equipo de gobierno “sin ideas, agotado, sin propuestas y con unos concejales a la fuga, que prácticamente se han ido yendo uno detrás de otro, y lo que denota es la soledad más absoluta en la que se encuentra el actual alcalde”. “Ya ni siquiera cuenta con el apoyo de su socio de investidura, de Ciudadanos”, ha añadido.



Dos modelos

Pérez ha vuelto a tender la mano al candidato del PP, Francisco de la Torre, y a hacer la invitación para que acepte un debate a dos, “porque es necesario confrontar las propuestas de los dos partidos que después del 26 de mayo tendrán la opción de gobierno y de liderar el cambio político para la Málaga del siglo XXI”. “El 26 de mayo sólo habrá dos posibilidades para dirigir la ciudad de Málaga en el futuro: el modelo caduco y agotado en ideas de Paco de la Torre y el nuevo modelo que mira hacia el futuro del PSOE”, ha asegurado.