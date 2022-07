El Atletismo Nerja suma 5 medallas y 6 finalistas en el Campeonato de España Sub’20

El oro y titulo de campeón nacional sub 20 fue para el equipo de relevo 4×100 masculino con Villena, Rodríguez, Alonso y García. Las preseas de plata fueron para Álvaro Rodríguez en 200 y Naomey Ezenwa en lanzamiento de disco . Y las 2 de bronce para Carlos Ángel en 3000 mts. obstáculos y el equipo de relevo femenino con García, Vargas, López y Hernández, Además destacar el segundo puesto de Yelizaveta Shvets en salto de altura con 1,79, que por su condición de extranjera no pudo recibir su medalla en categoría sub 20.

Los 5 puestos de finalistas fueron para Marta Vargas 4ª en 200, Nieves López 6ª en jabalina, Andrés García 6º en longitud, Inés García 7ª en longitud, Miriam Benavides 7ª en Heptathlon y Elías Romero 7º en 1500