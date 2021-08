El Origen del atletismo y cómo ha evolucionado

El origen de la palabra atletismo es nativa del diccionario griego, hace referencia a los participantes de juegos destinados a competir por un premio. En sus inicios se hablaba de pentatlón siendo incluidos otros cuatro deportes más además del antes mencionado, estos juego eran los siguientes, el salto de longitud, el lanzamiento de disco, la lucha libre y la jabalina.

Sin duda alguna los primeros juegos son originarios de la Grecia clásica. Allá por el año 776 a.C. fue cuando según los historiadores dichas actividades formaron parte de los hoy famosos Juegos Olímpicos, aunque hay algunas dudas al respecto sobre este tema, ya que se plantea otra cuestión para sus usos, la segunda posibilidad hace referencia a rendir culto a una persona recientemente fallecida en su funeral, como muestra de respeto.

Al margen de estos datos, la realidad es que se empezó a practicar en Grecia, ya como deporte con opción a premio o por el simple placer de correr. Ser atleta en aquella época era uno de los reconocimientos más importantes para un deportista, que aparte de la corona de laurel que recibía y de la posibilidad de dar su nombre a los Juegos Olímpicos, se tallaba una escultura en su honor en Atenas, un reconocimiento para la posteridad. Así de importantes eran los atletas en la Grecia Clásica. Algunas curiosidades al respecto, los deportistas corrían desnudos de forma obligatoria y solo podían participar hombres.

Habría que pasar muchísimos años, exactamente hasta el año 1896 para que se celebraran los primeros Juegos Olímpicos modernos en Atenas, y no mucho más tarde, en 1900, 22 mujeres pasaron a hacer historia por ser las primeras en participar en los Juegos Olímpicos que fueron celebrados en París.

Atletismo en España

En el año 1920, se crea la Real Federación de Atletismo de España, (pero 5 años antes en Cataluña, se fundó la Federación Atlética Catalana) sería así que ese mismo año de 1920 en Amberes, debutarían nuestros atletas, la primera persona que portó la bandera fue José García Lorenzana, un boxeador bastante conocido de aquella época que tuvo el gran honor de ser el elegido de portar aquella bandera Olímpica española.

Los inicios del atletismo en España, fueron bastantes rudimentarios centrándose sobre todo en pruebas de fondo, tanto de marcha como de cross. Esto sería debido a una cierta declinación detectada entre el público aficionado. Eran otros tiempos en los que correr sin equipamiento, era la tónica habitual, con lo que cada uno tenía, con suelos de ceniza o tierra, pero con el afán de quien hace algo por amor, sintiendo cada pisada sobre el camino y animándose así mismo a dar lo mejor de sí. El atletismo se asocia con la esencia del hombre, ya que está en nuestra naturaleza el correr, ¿por qué no aprovechar esta don y hacer un deporte para todos?. Pues esto tuvieron que pensar en su momento aquellos primeros inventores, que pusieron sus reglas y tiempos