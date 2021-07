El juzgado permite continuar con el expediente del campo de fútbol de El Morche y el Ayuntamiento adquiere los terrenos

El alcalde de Torrox, Óscar Medina, acompañado de la teniente de alcalde de El Morche, María de los Ángeles Ruiz, el concejal delegado de Deportes, José Manuel Fernández, y la concejala responsable de Hacienda y Contratación, Paula Moreno, ha procedido esta mañana a la adquisición de la parcela de unos 12.000 metros cuadrados para completar el suelo del complejo polideportivo en la zona de Santa Rosa-Los Llanos donde se ubicará el nuevo campo de fútbol de El Morche. La firma de la escritura se produce después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Málaga haya desestimado las medidas cautelares de suspensión solicitadas por los grupos mayoritarios de la oposición municipal al entender que no existe ningún impedimento legal para que continúe el expediente: «No he hallado objeción de los técnicos municipales en los informes que han sido aportados», concluye el auto.

De esta forma, el equipo de gobierno ha reanudado de forma inmediata los trámites para cumplir una de las principales demandas vecinales desde hace décadas, ya que el actual campo de fútbol de El Morche sigue siendo de albero por no poder remodelarse al estar situado en suelo de Dominio Público Marítimo-Terrestre.

«A pesar de todos los palos que nos vienen poniendo en el camino, este equipo de gobierno, por supuesto con todos los requisitos legales, va a cumplir los compromisos que tiene con los vecinos», afirmó Medina.

Los 12.000 metros cuadrados adquiridos, con un coste de 1,8 millones de euros, vendrán a sumarse a una parcela municipal hasta alcanzar los 26.043 metros cuadrados para un gran complejo deportivo que además destina 15.000 metros cuadrados para zonas verdes, pistas polideportivas, zonas de restauración y un parking subterráneo con un centenar de plazas. «Va a suponer un salto de calidad en una zona que ya está masificada», afirmó María de los Ángeles Ruiz.

Aunque la vista por la demanda judicial planteada por PSOE e IU no ha sido señalada hasta el verano de 2023, el edil de Deportes dijo que «los vecinos no pueden seguir siendo víctimas de las argucias de la oposición para retrasar un proyecto que cuenta con el beneplácito de los informes de los técnicos municipales y que el juzgado no ha visto inconveniente alguno en que siga su curso».

En este sentido, Medina adelantó que la próxima semana ya se aprobará en comisión de Hacienda la modificación de crédito necesario para destinar 5,6 millones euros del presupuesto de inversiones para la ejecución de este ambicioso proyecto.