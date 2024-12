Ramón: “Vuelvo con ganas de ayudar al equipo”

El central blanquiazul ha comparecido tras el partido contra el Levante UD. “Estoy muy feliz de poder regresar al campo”, ha expresado. Valoración del partido

“Ha sido un partido muy competido, con muchas situaciones de tú a tú. Al final son los detalles lo que marcan el partido y no queda otra que aprender de los errores e intentar mejorarlos. Seguir para adelante que el domingo hay otro partido.”

Reaccionar para el #CastellónMálaga

“Tanto cuando hay victoria, como derrota o empate hay que analizar las cosas, los errores y aciertos. Ahora tenemos poco tiempo, y tenemos que pensar en el próximo partido.”

La felicidad de volver a jugar

“A nivel individual estoy muy feliz. Ha pasado mucho tiempo, tiempos duros que siempre dan sus frutos y te mejoran personalmente. Salgo con una sensación agridulce, pero muy feliz por mi vuelta.”

Sensaciones en el campo

“Me he ido amoldando, con acciones en las que me he sentido bien y otras en las que tengo que mejorar. Ya pensando en el domingo, pensando en apoyar y ser uno más.”