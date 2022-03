Víctor Borrego: “No hemos estado certeros de cara a puerta”

Víctor Borrego cree que al equipo le faltó más acierto: “Ha sido un partido igualado, llevado a cabo desde el aspecto táctico. Sabíamos lo que teníamos que hacer y hemos controlado el partido totalmente hasta el gol del Arenas, al final del primer tiempo. En el segundo tiempo ellos han hecho su partido con continuas contras muy peligrosas y no hemos sabido atacar la defensa que ha propuesto el Arenas de Armilla. El resultado puedo entender que es justo porque hemos tenido unas cuantas ocasiones pero también las han tenido ellos”.

“No creo que haya faltado energía en ataque, el Arenas trabaja muy bien en defensa. No hemos tenido la fortuna para encontrar ni el momento ni el espacio adecuado para encontrar aún más ocasiones. Hemos tenido unas cuantas que con un 1-0 podría haber dado un resultado distinto si hubiéramos tenido fortuna. No hemos estado certeros de cara a puerta y de ahí que no hayamos conseguido sumar ningún punto”, analizó sobre el aspecto goleador el técnico malagueño.

Corpas tuvo que retirarse del terreno de juego por lesión: “No parece demasiado grave. Estamos a la espera de conocer cuál es el alcance y esperemos que podamos contar con él de cara al siguiente partido“.

El Céltic, próximo rival en el Francisco Romero: “Nosotros trabajamos partido a partido, esperemos recuperar sensaciones del último partido en casa y volver a la senda del triunfo. Estamos trabajando muy bien últimamente, tenemos buenas sensaciones y esperemos que podamos quedarnos con los tres puntos en casa”.