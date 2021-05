Medina: “La Zona Deportiva de Ferrara va a ser una de las más bonitas y más atractivas este verano de la Costa del Sol Oriental”

«La zona deportiva de Ferrara va a ser una de las más bonitas y más atractivas este verano de la Costa del Sol Oriental”, afirmó el alcalde de Torrox, Óscar Medina, durante la presentación, junto al concejal de Deportes, José Manuel Fernández, de las recientes reformas que se han realizado en la Zona Deportiva de Ferrara.

El regidor ha resaltado la puesta en valor del consistorio por esta zona, una de las más turísticas del municipio, que ha cambiado completamente su fisonomía, conjuntamente con la actuación llevada anteriormente en el llano, con la iluminación y asfaltado.

“Somos el único municipio en España que tenemos una zona deportiva con arena dentro del propio pueblo, que no está en la propia playa pero sí es playa”, resaltaba Medina.

Para el alcalde, el haber dotado a estas instalaciones con más de 1.800 toneladas de arena blanca supone “un toque de distinción que será un atractivo no solo para la práctica del balonmano playa al máximo nivel o fútbol playa, sino también para poder practicar voley como si estuviéramos en las playas de Tarifa o de Bolonia”.

El objetivo es ir mejorando las instalaciones deportivas del municipio, como ya se ha hecho también con la piscina, el pabellón o el campo de fútbol de San Roque, a la par que se amplía su oferta, como lo será con el futuro Skate Park, recordaba Medina, al igual que se sigue trabajando en el proyecto del futuro campo de fútbol de El Morche.

Por su parte el edil de Deportes ha especificado que parte de esta inversión, que ronda los 70.000 euros, ha sido para la reforma del zuncho perimetral, que permite acopiar esta arena blanca traída de San José del Valle, en Cádiz, más apta para poder desarrollar deportes de playa, dado su menor carácter abrasivo y la humedad de la misma no necesitando de riego para la práctica deportiva. Debemos recordar, que a principios de junio dicha instalación acogerá este año la final europea de clubes de balonmano playa, tras celebrarse este mismo fin de semana la Copa de España de balonmano playa, como ya viene haciéndose desde hace cinco años.

Fernández además ha insistido en que uno de los objetivos que persigue estas mejoras es romper la estacionalidad, para que en los meses de temporada baja podamos acoger concentraciones de equipos de distintas disciplinas de deportes de playa que supondría poder tener nuestros hoteles abiertos.

En este sentido, ha avanzado que la primera semana de junio el municipio acogerá las concentraciones de las selecciones españolas tanto de balonmano playa como de fútbol playa

“Un atractivo para nuestro municipio porque no solo mejoramos en el deporte sino que también nos permite ocupar la oferta hotelera de nuestro municipio”, indicaba Fernández.

Por último, el edil ha señalado que una vez finalizados estos eventos, desde la Concejalía se va a fomentar los deportes de playa en la localidad, para lo que para el próximo curso van a sacar una oferta de escuelas deportivas.