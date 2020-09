La atleta y médica Elena Díaz compite con mascarilla, algo que apenas se ve en el deporte de élite

Elena Díaz estaba orgullosa de su papel en los 10.000 metros marcha de los Campeonatos de España. La atleta había competido con mascarilla, algo que apenas se ve en el deporte de élite (donde no es obligatorio) y lo hizo por un doble motivo: como medida de protección para sus compañeras y como reivindicación. «Por mi trabajo, supongo más riesgo para los demás y no me cuesta ningún esfuerzo ponerme la mascarilla», afirma Elena Díaz, novena en los 10.000 m marcha del Campeonato de España, y pediatra de profesión.

Elena es pediatra y lleva ya seis meses en primera línea de la lucha contra el coronavirus en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.