Abierto el plazo de inscripción para la V Media Maratón BTT ‘Villa de la Pasa’ de El Borge

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, José Juan Jiménez; el portavoz de la institución, Antonio Sánchez, el alcalde de El Borge, Raúl Vallejo y el director de carrera, Máximo Fernández, han presentado esa mañana la V Media Maratón BTT ‘Villa de la Pasa’ que tendrá lugar el próximo domingo 1 de marzo. Esta cita deportiva es la cuarta prueba del Trofeo Apertura XCMM del XXII Circuito Provincial de BTT Diputación de Málaga

“La Media Maratón de El Borge es una prueba muy bonita que cada año atrae más corredores. El trazado por el que discurre es de gran belleza porque pasa muy cerca de viñedos y lagares, por los ríos Almáchar y El Borge, y por otras poblaciones como pueden ser Benamargosa, Cútar y Comares”, ha resaltado el presidente del organismo comarcal quien también ha felicitado al Ayuntamiento de El Borge “por su buena organización y su apuesta por el deporte”. “Eso es algo fundamental para los participantes, de ahí a que cada año repitan y sea más los que acuden a la competición”, ha añadido.

El portavoz institucional también ha celebrado la organización de esta prueba que “fomenta la práctica deportiva al aire libre y que da vida a nuestros pueblos”. “A su término son muchos los corredores que se quedan en sus calles disfrutando de su entorno y de su gastronomía. También son muchos los familiares que los acompañan para descubrir sus rincones y su patrimonio mientras discurre la prueba”, ha manifestado.

Por su parte, el alcalde de El Borge, Raúl Vallejo ha explicado que la Federación Andaluza de Ciclismo mantiene abierto el plazo de inscripciones hasta el 24 de febrero, no obstante el día de la prueba también podrán inscribirse presencialmente durante la recogida de dorsales que será entre las 8:30 y las 9:30 horas. “El pasado año fueron 300 corredores y este año es posible que se incremente. Tenemos un enclave único rodeado de olivos, almendros y viñas. Las vistas son espectaculares, especialmente las del Cerro San Pítar”, ha destacado el alcalde al tiempo que ha informado que los participantes tienen que ser mayores de 15 años.

Vallejo ha animado “a todos los malagueños y malagueñas a participar en esta prueba que combina terrenos escarpados con paisajes espectaculares. El recorrido es exigente pero merece la pena por lo bonito que es”. El alcalde ha querido agradecer tanto a las instituciones como a las empresas locales y comarcales su colaboración. “También a todos voluntarios y voluntarias del pueblo, que son más de 60, que nos ayudan en los puntos de señalización y en el avituallamiento”, ha agregado

El director de carrera la ha definido como “una carrera asequible para cualquier persona que tenga un perfil medio bajo”. “En total son 27 kilómetros de recorrido con un desnivel acumulado de 1.270 metros y una pendiente media de 9,2 por ciento. Tiene unos senderos accesibles para todos, configurando un recorrido que no es ni muy técnico ni muy complicado”.

Según ha explicado Fernández, la prueba comenzará a las 10:00 en el río El Borge, “pasará por diferentes parajes como el de Mazoque primera subida con rampas de hasta el 15 por ciento o La Charata, zona cargada de historia y con maravillosas vistas. A continuación, olveremos a El Borge donde tenemos el avituallamiento kilómetros 15.5. A este tramo seguirá una subida fuerte para salir del pueblo hasta el cruce de carretera que sube hasta el Cerro El Ejido con pendientes hasta 18 por ciento, donde disfrutaremos de unas maravillosas vistas de Comares, La Maroma, Benamargosa o Cútar”, ha continuado el director de carrera. “La última subida será hacia Mira Vélez con pendientes hasta 18 por ciento, otra zona con bonitas vistas de gran parte de la comarca de la Axarquía y desde aquí todo es bajada hasta llegar al pueblo pasando por sus bonitas calles hasta llegar a meta en la Plaza de la Constitución donde disfrutaremos de gran ambiente refrescos y una paella popular”, ha finalizado.

Inscripciones e información en la web de la Federación Andaluza de Ciclismo http://www.andaluciaciclismo.com y en la página web del Ayuntamiento de El Borge. El correo para incidencias es deportes@elborge.es El precio es de 10 euros para los federados y 20 para los que no lo estén.

Durante la carrera los ciclistas podrán enviar sus fotografías, videos o sus anécdotas en el hashtag #VMediaMaratonElBorge