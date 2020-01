El circuito de obstáculos ‘The Last Race Extreme Series OCR’ tendrá cinco escenarios en la Axarquía

El portavoz institucional de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Antonio Sánchez; el vocal de Turismo, Juan Peñas; el presidente de APTA, Álvaro Hurtado; el concejal de Deportes de La Viñuela, Rafael Fortes; la de Benamocarra, María Leonor Muñiz y los organizadores del “The Last Race Extreme Series OCR”, Roberto Torres y José Ocón han presentado esta actividad que consta de seis pruebas, cinco de ellas se desarrollarán en la Axarquía.

“Empezamos el año con una programación lúdico deportiva que hace comarca y dinamiza la vida diaria de nuestros pueblos. Una actividad que además pone en valor nuestros recursos naturales dándolos a conocer a participantes de toda Andalucía”, ha expresado Sánchez quien también ha destacado “la colaboración público privada para la organización de estas pruebas que promocionan la Axarquía Costa del Sol”.

También Peñas ha destacado “las posibilidades turísticas que permiten este tipo de actividades”. “Son cada vez más las personas interesadas en este tipo de carreras de obstáculos que se desarrollan al aire libre, y en este caso, serán de toda la región dado que es puntuable para la liga andaluza. Pero además sirven para dar a conocer nuestros pueblos y generar actividad en los restaurantes, comercios y establecimientos de hospedería”, ha puesto de relieve el vocal de Turismo.

“The Last Race Extreme Series OCR 2020” arrancará en Lopera (Jaén) el próximo 8 de marzo. Las siguientes citas serán en Frigiliana (19 de abril), Benamocarra (7 de junio), La Viñuela (30 de agosto), Canillas de Aceituno (13 de septiembre) y Torre del Mar (noviembre, día por determinar). “Es un evento que se adapta completamente a nuestra oferta turística porque muestra el embalse de La Viñuela, el Parque Natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama, el valle de los subtropicales y la paya”, ha agregado.

El presidente de Apta, Álvaro Hurtado, ha destacado también “el carácter turístico” de este evento deportivo al que espera que “se unan más pueblos para llegar a una liga axárquica”. “En Canillas de Aceituno llevamos cuatro años organizando esta prueba, y en Frigiliana y La Viñuela también tienen experiencia en este tipo de carreras, por eso sabemos que tiene una gran aceptación de público y participantes”, ha señalado el también teniente alcalde de Canillas de Aceituno quien considera que “este evento contribuye a dar un impulso a la comarca”.

Roberto Torres, uno de los organizadores, ha explicado que este circuito está constituido por seis carreras de obstáculos en las que se premia la destreza, la fuerza, la resistencia, la pasión y la diversión. “Los participantes encontrarán obstáculos de suspensión, arrastre o tensión por citar algunos”, ha detallado. La distancia será de entre 8 y 10 kilómetros aproximadamente (dependiendo de la población) con una veintena de obstáculos. Todas las pruebas son puntuables. También para la liga andaluza de carreras de obstáculos OCRA Andalucía. “Estamos muy agradecidos por cómo se han volcado los ayuntamientos y las instituciones comarcales. La idea surgió del Club Deportivo The Last Training que es el más fuerte que existe aquí y del campeón jienense Rafael Martínez Calahorro”, ha agregado.

Para optar a la clasificación final se tendrán que realizar un mínimo de cinco pruebas. De no hacerlo, se perderán los puntos acumulados al final del circuito. No obstante, se puede participar en cada uno de ellas de forma independiente. Las clasificaciones serán por categoría elite, edad, parejas, equipos, pequeños guerreros y tanda popular. Los premios se entregarán en una gala final una vez finalizado el circuito. Las inscripciones se pueden realizar en la página web www.dorsalchip.es

“Estas carreras están cada vez más extendidas y tienen una gran demanda. La participación suelo rondar los 300 participantes. Ahora tenemos una oferta de lanzamiento costando 120 euros el pack de las seis carreras. Se han dispuesto para ello 100 plazas”, ha concluido el organizador.