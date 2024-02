El alcalde de Vélez acude y apoya la movilización de los agricultores por las calles de Málaga

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ha acudido esta mañana a la movilización que se ha llevado a cabo por los agricultores por las calles de Málaga junto al concejal de Agricultura, Jesús María Claros. Unas protestas motivadas por el descontento general que impera en el sector y organizadas por diferentes asociaciones agrarias como Asaja, Coag, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias, a las que se ha sumado el primer edil de Vélez-Málaga junto con numerosos alcaldes de la provincia. Alrededor de 200 tractores llegados de todos los puntos de la geografía malagueña han secundado estas protestas, que buscan una respuesta por parte del Gobierno a la grave situación que atraviesan. Jesús Lupiáñez ha expresado su apoyo absoluto a los agricultores.

“Hoy estamos aquí para apoyar y mostrar nuestra solidaridad con los trabajadores del campo, porque sin campo no hay comida. Si se nos va ese sector primario tan sumamente importante, se nos va bastante de nuestra propia identidad. No podemos convertirnos en un jardín lleno de flores, necesitamos los campos en uso, necesitamos que nuestra ganadería siga teniendo ese peso, por ejemplo con el tema de la cabra malagueña, que siga siendo tan pujante también con el tema de la pesca, empezando por el puerto de Caleta y todo el litoral malagueño, que sin duda nos da esa fuerza para luego ser el sector gastronómico más importante casi de Andalucía. Tenemos que defender desde aquí y esperemos que desde Madrid y en Europa sean conscientes de ello, porque no olvidemos que la Unión Europea se constituyó para precisamente regular este mercado interior en el que la agricultura y la pesca tengan un peso fundamental”, ha manifestado el alcalde ante los diferentes medios de comunicación.