Moreno Ferrer anuncia que no recogerá su acta de concejal

En declaraciones a la Cadena Ser Antonio Moreno Ferrer ha anunciado que no recogerá su acta de concejal. Además, Moreno Ferrer ha dicho que dejará la secretaría general de los socialistas veleños y que espera convocar Asamblea General para principios de agosto.

Ferrer ha sido durante las dos últimas legislaturas alcalde de la ciudad de Vélez-Málaga. Preguntado si el que en Vélez se dijera que “todo ha sido para Torre del Mar le ha perjudicado”, Moreno Ferrer ha afirmado que cree que no. “Si esto hubiera sido así la otra parte del gobierno ( GIPMTM) hubiera subido los concejales que ha perdido y no ha sido así”, ha afirmado. Asimismo, preguntado por si era su retirada de la política el dirigente socialista se ha limitado a decir que “en política nunca se sabe”.

También ha anunciado que van a hacer un estudio sociológico para ver qué ha pasado en Vélez aunque él cree que los ciudadanos no han entendido su modelo de ciudad y “han votado como pueblo y no como ciudad”.

Ferrer antes de ser alcalde fue concejal con Juan Gámez en la Legislatura 1983-19887 y con posterioridad con Antonio Souviron como alcalde hasta que fue nombrado delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía en Málaga. Después volvió a la política local y en unas sorprendentes primarias derrotó al candidato oficial Juan Carlos Márquez lo que le permitió ser alcalde de Vélez durante dos legislaturas, la primera apoyado por el Partido Andalucista y Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar (GIPMTM) y la segunda solo por el GIPMTM.