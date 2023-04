Vélez-Málaga celebrará su tradicional romería en honor a la Virgen de los Remedios

Vélez-Málaga presenta las diferentes actividades que se desarrollarán durante el mes de mayo con motivo de la XLIII Romería Virgen de los Remedios. La concejala de Ferias y Fiestas, Lola Gámez, acompañada por miembros de la Hermandad de Ntra. Sra. de los Remedios anunciaron que el pistoletazo de salida tendrá lugar el próximo día 23 de abril a las 12.45 horas, en la Ermita del Cerro de San Cristóbal, con la presentación del cartel, obra de Israel Cornejo Sánchez; el pregón, a cargo de José Daniel Rojo y los nombramientos del Romero Mayor, Manuel Serrano Blanco y la Romera Mayor, Guadalupe Pareja Toré, quiénes también estuvieron presentes en la rueda de prensa.

Lola Gámez explicó que “después de nuestra Semana Santa, una vez más Vélez-Málaga se prepara para una de las fiestas más importantes de nuestro calendario, donde rendimos homenaje a nuestra Patrona, a la Virgen de los Remedios Coronada y donde los romeros y romeras preparan sus trajes y atavíos para acompañar a nuestra Patrona desde su casa, en la Ermita del Cerro, hasta la finca de la Pola, donde compartiremos dos días de convivencia y hermandad y que serán los días 20 y 21 de mayo.

Angelines del Corral, destacó que hay diversas actividades programadas durante el mes de mayo se iniciarán el 7 de mayo con la celebración los días 8,9,10 con la celebración del Triduo a la Stma. Virgen. El 11 de mayo, tendrá lugar la misa conmemorativa con motivo del XXI Aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen de los Remedios.

Los días 20 y 21 de mayo tendrá lugar la celebración de la romería que será los días, comenzando el primer día con una misa a las 16.00 horas, que contará con la actuación del Coro de la Peña Axarquía, seguidamente todos los romeros y romeras pondrán rumbo a la Finca de La Pola, donde los vecinos y vecinas celebrarán juntos esos dos días de convivencia. Ese mismo día a las 00.00 horas tendrá lugar la tradicional Salve, en honor a la Virgen, en la ermita de la Finca de la Pola. El segundo día, a las 13.00 horas, dará comienzo la celebración de la misa donde participará el Coro de San Juan, y será por la tarde cuando se pongan punto y final a otro año más de romería y se realice el camino de vuelta. Por último, el 31 de mayo, se podrá realizar el paso por el manto de la Stma. Virgen de los Remedios, desde las 8.30 a las 22.00 horas ininterrumpidamente. Ese día, no habrá rosario y además se celebrará una misa únicamente a las 12.00 horas. Durante todos los días del mes de mayo, el Rosario será a las 19.30 horas y la misa se realizará a las 20.00 horas.

José Daniel Rojo quiso mostrar dos sentimientos que le han provocado este reconocimiento; “agradecimiento e incredulidad, agradecimiento hacia la hermandad porque no son conscientes del regalo que me han hecho e incredulidad porque a pesar de que hayan pasado cuatro meses desde que me comunicaron la noticia, a día de hoy sigo sin creerme que sea el pregonero de esta romería, de la patrona del pueblo donde vivo, de dónde es mi esposa y donde he formado la familia la que tengo y además del pueblo de mi madre”.

Por último, Manuel Serrano Blanco y Guadalupe Pareja Toré, mostraron su satisfacción por su elección como romeros y quisieron invitar a todos los vecinos y vecinas a participar en los diferentes actos que se celebran con motivos de nuestra Romería y que se llevarán a cabo a lo largo de todo el mes de mayo en la Ermita del Cerro de San Cristóbal, además de la celebración de la Romería en la Finca de La Pola.