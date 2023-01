El Partido Popular designa a Jesús Lupiáñez candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de Vélez Málaga

El Partido Popular ha designado de forma oficial a Jesús Lupiáñez como candidato para la Alcaldía del Ayuntamiento de Vélez Málaga para los próximos comicios municipales que se celebrarán el 28 de mayo de 2023.

El Comité Electoral Provincial del Partido Popular ha hecho hoy oficial la designación de Jesús Lupiáñez Herrera (6 de agosto de 1967, Vélez Málaga), licenciado en Derecho y funcionario de la Junta de Andalucía, que aspirará “al mayor honor que podría recibir, ser alcalde de Vélez Málaga, el mejor municipio del mundo”, ha explicado hoy el propio presidente del Partido Popular de Vélez Málaga.

El pasado 13 de noviembre de 2021, Jesús Lupiáñez, que hasta esa fecha ocupaba el cargo de secretario general del PP de Vélez Málaga, fue elegido nuevo presidente de la formación en el municipio durante la celebración del IX Congreso Local del partido. Hoy, el Comité Electoral Provincial ha nombrado a los candidatos de las poblaciones de más 20.000 habitantes, y Lupiáñez es el elegido en Vélez Málaga, a falta de la ratificación del Comité autonómico.

“Recuerdo que en aquel momento hablé de pasión e ilusión como los dos pilares fundamentales de mi labor al frente del partido. Ahora, con el nombramiento como candidato a la alcaldía, refrendo mi pasión e ilusión por encabezar el Partido Popular y por ser el próximo alcalde de Vélez Málaga”, ha explicado Lupiáñez.

El ya candidato a la alcaldía ha continuado: “En este año y dos meses hemos trabajado con mucha pasión y seguimos recuperando la ilusión para esta tierra», ha manifestado el presidente ‘popular’, que ha agradecido la confianza depositada en él por la nueva presidenta del Partido Popular en Málaga, Patricia Navarro, y por el secretario general, Jota Carmona.

Lupiáñez tiene muy claro cuál es su proyecto de futuro para esta tierra. “Hace ya unos meses que venimos explicando a la ciudadanía cuál es nuestro proyecto. No vamos a entrar en disputas fútiles y estériles, porque no es nuestro estilo. Estamos aquí para trabajar por la gente, por nuestros vecinos. Me presento como el único candidato nuevo, lo que implica un cambio fundamental para nuestra tierra. Y sabiendo claramente de dónde vengo. Cuando finalice mi etapa como alcalde sigo teniendo un puesto de trabajo al que volver. No me eternizaré, únicamente quiero ayudar a mi tierra a crecer y a despegar definitivamente”.

Un proyecto para poner al municipio donde se merece

El candidato a la alcaldía tiene muy claro que el PP hará una política “cercana a los vecinos” y que “va a cambiar todo lo que ahora no funciona”. “Vamos a apostar por la Seguridad y por la Policía Local. Reforzaremos el Eje Litoral, que es clave. Nuestros 22 kilómetros de costas deben tener, sí o sí, una Senda Litoral para dinamizar nuestras playas. El Puerto de Caleta va a vivir una transformación clave y debemos dar una solución a los vecinos de Mezquitilla y Lagos, y recuperar sus playas. Tengo muy claro que recuperar el Centro Histórico de Vélez es vital. Vamos a crear la Oficina del Centro, para vertebrar todos los proyectos de futuro que revitalicen nuestro Centro”.

Lupiáñez explica que tiene “referentes muy claros”, como el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que además será el alcalde mentor de Jesús Lupiáñez, prestando su experiencia y conocimientos de cara a las próximas elecciones. “De la Torre ha transformado Málaga y ése es mi reto en Vélez Málaga. Tenerle cerca va a ser un plus”.

Lupiáñez ya ha presentado diversos proyectos clave para lograr dinamizar y mejorar nuestro municipio, con el compromiso de construir cuatro parkings con 1.055 plazas (dos en Vélez -Pozancón y Policía Local- y dos en Torre del Mar -Plaza de la Paz y Estación de autobuses), refrigerar todos los colegios del municipio e iniciar la eliminación de las entidades urbanísticas de conservación para que sea el Ayuntamiento quien dé servicio a las urbanizaciones de nuestra tierra.

“No voy a olvidarme ni de los jóvenes ni del sector agroalimentario ni del pesquero, ni, por supuesto, del gran problema que nos acucia: el agua. Trabajaré codo con codo con la Junta de Andalucía, que tan buena labor está llevando a cabo de la mano de Juanma Moreno, para que nuestros regantes y nuestro sector subtropical consiga aliente en forma de agua”, ha proseguido.

La vivienda, la igualdad, el cambio climático, la participación ciudadana o las nuevas tecnologías son otras de las materias que Lupiáñez tratará a fondo para transformar nuestro municipio, convertirlo en una tierra del Siglo XXI, con mejores transportes entre núcleos y mayor igualdad entre todos los vecinos.

“Cada núcleo de población es importante y vamos a fomentar la cercanía con todos los vecinos, para atender de primera mano sus problemas, sugerencias y reivindicaciones”, ha finalizado.

Lupiáñez ha desempeñado diversos puestos en el partido y en la corporación municipal de Vélez Málaga, siendo concejal de Deporte y Tradiciones Populares en el Ayuntamiento de Vélez de 2011 a 2015, secretario general del PP y presidente desde noviembre de 2021. Ahora aspira a ser el alcalde de Vélez Málaga, “el mejor lugar del mundo”, dice orgulloso.