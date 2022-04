La ONCE celebra I Centenario de Nuestra Señora de las Angustias Coronada de Vélez-Málaga

El sorteo de la ONCE hoy jueves 14 de abril se dedica al I Centenario de Nuestra Señora de las Angustias Coronada de Vélez-Málaga. La jefa del Dpto. de Coordinación y Talento de la ONCE en Málaga, Susana Porras, ha presentado la imagen del cupón al alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno, el vicario parroquial de San Juan Bautista, Felipe Gallego, y el hermano mayor de la Cofradía, Jesús Damián Gutiérrez. En el acto, celebrado en la parroquia de San Juan Bautista, ha participado también la directora de la ONCE en Vélez-Málaga, Dolores Pérez