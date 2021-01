Andalucía Por Sí lamenta la aprobación del nuevo Reglamento del Pleno y Comisiones del Ayuntamiento de Vélez-Málaga

El portavoz de Andalucía por Sí en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, José Pino, ha lamentado la aprobación plenaria del nuevo Reglamento Orgánico del Pleno y Comisiones del Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Para Pino, se trata de una media que afecta a los derechos de los ciudadanos además de “parar” las numerosas propuestas que presenta su formación política.

Oposición

Según Pino, el nuevo reglamento es una “dictadura” y asegura que el miedo del alcalde es “perder el poder». «Él me quería en la oposición, no sé de que se queja ahora, porque claro, él se pensaba que no sabíamos hacer política, y se ha encontrado con la mejor oposición que ha visto en su historia», ha dicho el portavoz de Axsí matizando «esto sólo acaba de empezar, queda mucho para el 2023». «Prefirió en vez de ser 3 contra 1 en el gobierno, ser 2 contra 2, y encima ahora quiere que esté callado y no diga nada cuando estoy en la oposición que es donde él ha querido”, ha concluido el portavoz de AXSI.