El PSOE denuncia que el plan de choque por la dependencia de PP y Cs en Andalucía es un «auténtico fracaso» en la provincia

- Publicidad -

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha anunciado hoy el «auténtico fracaso» del plan de choque del gobierno de PP y Cs en Andalucía en materia de dependencia. «A estas alturas del año y tras siete meses del Gobierno de las derechas apoyadas en la extrema derecha en Andalucía, la Dependencia está bloqueada y congelada», ha dicho Ruiz Espejo, que ha explicado que, en los primeros seis meses, de enero a junio de 2019, las personas en situación de dependencia han subido levemente en Andalucía. En estos momentos se atiende a 955 personas más y tenemos 4.191 personas más en lista de espera.

En cuanto a la provincia de Málaga, a finales del pasado año el Gobierno socialista de la Junta atendía a 33.551 personas. A mediados de 2019, el Gobierno de las derechas atiende a 33.627, sólo 76 personas más en seis meses de Gobierno. «Nos parece un avance insignificante cuando en la provincia aún tenemos a 1.594 personas en lista de espera», ha apostillado.

En total, a 30 de junio de 2019 Andalucía atiende a 213.198 personas y 281.966 prestaciones, mientras que a fecha 31 de diciembre de 2018, último mes de gestión del Gobierno socialista, se llegó a atender a 212.243 personas y 279.274 prestaciones. «Después de tres meses, desde el 1 de abril y tras anunciar a bombo y platillo este plan de choque, ni han conseguido acortar los plazos, ni han simplificado los trámites administrativos, ni han agilizado la lista de espera, ni tampoco consiguen garantizar el cumplimiento de los plazos de valoración y atención», ha expresado.

Además, ha calificado de «atentado contra las personas mayores más dependientes», las últimas decisiones del Trifachito. «El Gobierno andaluz ha dado prioridad a las personas menores de 21 años con dependencia severa (Grado II) o gran dependencia (Grado III) y por otra parte a personas mayores de 80 años con dependencia moderada (Grado I); sorprende la prioridad en los mayores de 80 con menos nivel de dependencia, cuando lo lógico sería atender a los más graves (grados II y III)», ha dicho.

«Sólo se nos ocurre pensar que se busca atender a más personas con recursos más baratos ya que por ejemplo, el grado I no tiene derecho a residencia, que es el recurso más caro. Por ello, claramente PP y Ciudadanos buscan poner en marcha en Andalucía la dependencia low cost, de bajo coste», ha aseverado.

Ruiz Espejo ha detallado que el Gobierno andaluz sólo se ha comprometido a incrementar la cifra de personas atendidas para llegar a finales de año con 224.000 personas, 12.000 atendidas más que el año pasado, lo que supondría un incremento del 5% respecto a 2018. «Con los datos del Ministerio, a este ritmo, que no llega a mil personas atendidas en seis meses, el objetivo para llegar a atender a 12.000 personas a final de año hace que falten 11.000 para los próximos seis meses. Una cifra ridícula y vergonzosa», ha manifestado.

Además, para el dirigente socialista «PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox anuncian en el Presupuesto para 2019 que la inversión en la Agencia de dependencia es de 1.265 millones, 88,45 millones más que el año pasado. No nos cuadran las cifras, si se va a atender a 15.513 millones de euros más que el año anterior. Todo ello mientras la extrema derecha socia de este gobierno, Vox, sigue en su afán por perseguir a los trabajadores públicos, no olvidemos que la dependencia se gestiona a través de una agencia, una agencia que está cuestionadas por el Trifachito.

«¿Entrarán también estos trabajadores y trabajadoras en el punto de mira de la caza de brujas y los recortes de Moreno Bonilla, Marín y sus cómplices? ¿Consideran la dependencia también una administración paralela o un chiringuito? Deberán explicarlo», ha exigido.

«En definitiva, el gobierno de las derechas y la extrema derecha anuncia una y otra vez planes fantasma, planes sin resultados, manipulando y mintiendo. A todo ello hay que añadir las terribles y bochornosas declaraciones de la consejera Rocío Ruíz sobre las personas fallecidas en situación de dependencia. Unas declaraciones que sólo obedecen a los nervios de una consejera que desconoce la gestión del sistema de dependencia, y pretende así tapar su nefasta gestión, con ofensas y faltando a la verdad, sin el rigor ni el respeto que las personas en situación de dependencia, así como sus familias, merecen y sin ningún tipo de credibilidad ante los empleados y empleadas públicas que ejercen un magnífico trabajo en un área especialmente sensible», ha dicho.

«El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox debe dejar los anuncios vacíos, las palabras gruesas y centrarse en la atención de las personas dependientes. Debe centrarse en la gestión responsable y mejorar en el plazo más breve posible los datos de atención a la dependencia, trabajando desde la honestidad y la transparencia», ha declarado.

«Cuando en seis meses de Gobierno hay doce dimisiones es que no hay estabilidad, sino fragilidad y debilidad. En vez de los intereses de Andalucía, la prioridad de este Gobierno de la Junta parece ser que no se vean sus costuras. A todas luces en Andalucía hoy por hoy hay desgobierno. Por mucho que el señor Bendodo intente transmitir que doce dimisiones en seis meses es algo normal», ha dicho Ruiz Espejo, que ha finalizado acusando a PP y Cs de «tapar los agujeros que suponen la constante salida de viceconsejeros, directores generales y demás cargos, que no soportan presión o se pelean. Cuando se está en esta en crisis no se está en el trabajo y la defensa de los intereses de la ciudadanía en esta tierra».Aumento del paro

En otro orden de temas, Ruiz Espejo ha lamentado los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, por la que se muestra un aumento de 6.000 desempleados en Andalucía en el segundo trimestre de este año «cuando ha bajado en España y cuando en 2018 bajó también en Andalucía», ha dicho.

De forma detallada, Ruiz Espejo ha explicado que el paro en Málaga «solo ha bajado en 1.200 personas, el número de ocupados ha aumentado en 2.500 personas. Cuando en 2018 el número de ocupados fueron más de 34.000 y el paro bajó casi ocho veces más que lo ha hecho en este segundo trimestre, en más de 9.000 personas».

«Qué es lo que ha cambiado? El gobierno y ello ha generado menos confianza y que ha provocado la desaceleración, el verdadero trabajo que tiene que hacer PP y Cs es que haya menos parados, no pactar con la extrema derecha», ha dicho.