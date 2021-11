Torrox se promociona en la Escuela de Flamenco London en el marco de la World Travel Market. El alcalde de la localidad, Óscar Medina, ha visitado las instalaciones de la escuela flamenca destacando la importancia de este arte y su vinculación con el municipio.

El regidor torroxeño ha señalado que han elegido a la Escuela de Flamenco London para llevar a cabo esta presentación porque se trata de la academia más grande de todo Reino Unido, con más de 300 alumnos, que además fue galardonada en 2015 con el Lukas Awards for Flamenco School of the Year.