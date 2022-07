Salado arranca el compromiso del Ministerio de Transportes para las mejoras de la A7 a su paso por Rincón de la Victoria

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha reclamado en Madrid una solución definitiva y urgente para la autovía A7 a su paso por el municipio y ha logrado arrancar el compromiso del Ministerio de Transportes para las mejoras puntuales de la vía.

El regidor lo ha hecho hoy en la sede del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana donde ha mantenido una reunión, junto al edil de Urbanismo, Miguel Ángel Jiménez (PP), con el director general de Carreteras, Javier Herrero Lizano, y el jefe de Demarcación de Andalucía Oriental, Salvador Fernández Quesada.

Salado había solicitado una reunión urgente con la propia ministra, Raquel Sánchez Jiménez, el pasado mes de febrero cuando envío una misiva en la que se relataba el pésimo estado del firme, los problemas de contaminación acústica y las irregularidades del trazado de la A7 a su paso por Rincón de la Victoria, con el enorme perjuicio que está generando a los vecinos de Rincón de la Victoria.

“Se ha dado un paso más en nuestra lucha por lograr una solución definitiva a este problema que venimos sufriendo. Hemos enviado escritos y mantenido reuniones con la Demarcación de Carreteras, tanto la provincial como la territorial en Granada, pero teníamos que avanzar exponiendo el problema en el Ministerio que es lo que ya hemos hecho”, explicaba Salado.

El alcalde ahondó en la insistencia del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ante la inacción del Ministerio. “Viendo que no había respuesta o solución alguna a nuestras reclamaciones, escribí personalmente a la ministra para mantener esta reunión”.

“Hemos logrado que el director general se comprometa al estudio y valoración de propuestas municipales para la solución de problemas puntuales en los accesos a Rincón de la Victoria. La solución no puede realizarse de forma integral dado que este tramo de la autovía no cumple con la actual Ley de Carreteras en vigor. El compromiso ha sido ir solucionando problemas, mientras se realiza un estudio general”, incidió Salado.

De igual forma, el regidor ha insistido en que “el director general se ha comprometido también a ir dando solución progresiva a los problemas de contaminación acústica que sufren los vecinos, así como al arreglo del firme que se encuentra en un pésimo estado”, apuntó Salado.

El regidor, junto con el edil de Urbanismo, han expuesto ante el director general de carreteras, Javier Herrero Lizano, los tres grandes problemas que se generan casi a diario en un tramo de ocho kilómetros: el pésimo estado del firme, la contaminación acústica para los vecinos y las continuas retenciones.

En cuanto a la contaminación acústica, el Ministerio está redactando un plan de actuación contra el ruido cuya orden de estudio está actualmente en contratación. Rincón de la Victoria está dentro de ese plan en las tres zonas más conflictivas.

“Nos ha trasladado Herrero que de este estudio se pueden obtener soluciones con la instalación de panales acústicos o con la implantación de firme fonoabsorbente”, explicó Miguel Ángel Jiménez.

Mientras se llega a esto, el Ministerio destinará una mínima partida para arreglos puntuales del firme en el tramo de Rincón de la Victoria.

El edil ha recordado que el tramo de la A7 no cumple con la normativa de trazado en cuanto a radios de curvatura, distancia entre nudos, longitudes de carriles de aceleración y deceleración, etc., “Lo que hace muy complicado, por no decir casi imposible, el normal desarrollo del planeamiento urbanístico municipal de los suelos situados en las inmediaciones de la autovía y que podría ayudar a mejorar los espectaculares y peligrosísimos atascos que se producen a diario”, explicaba Jiménez.

Desde el Ayuntamiento se lleva trabajando intensamente en las soluciones que resuelvan un problema diario para vecinos y visitantes. “Cuando el incremento medio anual de la mayoría de las carreteras de España no alcanza el 2%, la Ronda Este (A-7) adonde pertenece el tramo de Rincón de la Victoria está ya por encima del 7,7% según los datos recogidos entre 2015 y 2019”, reiteró el alcalde.

Tras la reunión mantenida en Madrid, el Ayuntamiento y el Ministerio se han emplazado a una nueva reunión y mantener contacto directo con el propio Ministerio elevándole distintas propuestas de actuación.