Los mayores y las personas necesitadas, principales prioridades para José Alberto Armijo

Las personas necesitadas y los mayores son las dos principales prioridades del candidato a revalidar la alcaldía, José Alberto Armijo. Así lo ha manifestado en un encuentro celebrado con mayores, señalando que ambos colectivos son sus “debilidades”. Añadió que, además de impulsar importantes proyectos para los mayores como la reapertura de Hogar y Centro Social de Maro y la reparación de la cubierta de la piscina de la Ciudad Deportiva, “siempre he tenido muy presente a las personas” y las personas mayores “son mi preferencia”.

Armijo aseguró que nunca había vivido una etapa tan dura como la de la pandemia, siendo entonces su mayor preocupación combatir la crisis sanitaria y ayudar a las personas “que estaban siendo duramente golpeadas”. Indicó que esta situación tan difícil se superó “gracias al esfuerzo y a la habilidad política” de coordinar una serie de actuaciones fruto del trabajo de cuatro formaciones políticas, el Partido Popular, Ciudadanos, Vox y Unidas Podemos, “que decidieron trabajar conjuntamente aparcando sus diferencias

ideológicas”. No obstante recordó que una formación, el PSOE, “que ahora lidera Patricia Gutiérrez, dio la espalda al pueblo; y no quiso, en el momento más difícil, arrimar el hombro”.

José Alberto Armijo pidió a los asistentes “ayuda y confianza”, para que el próximo domingo el PP pueda seguir gobernando el Ayuntamiento, y aseguró que es importante ejercer el derecho al voto “y hacerlo con conocimiento de causa”. Pidió que se reflexionará sobre una serie de aspectos que consideró “de vital importancia”, como la capacidad de gestión de los candidatos y el equipo, asegurando que el que le acompaña “es el mejor de los que concurren a estas elecciones por su capacidad de gestión, solvencia y

experiencia“.

Finalizó diciendo que, “aunque a algunos les moleste voy a seguir dedicando toda la atención del mundo a las personas necesitadas y sobre todos a los mayores de Nerja y Maro”.