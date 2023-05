Manifestación de los trabajadores y trabajadoras de Asistencia Sanitaria Malagueña (ASM)

COMUNICADO CCOO:

Hoy, a las 11:00 horas ha dado comienzo una manifestación en defensa del transporte sanitario en esta provincia. La misma ha contado con numerosos trabajadores y trabajadoras de la empresa Asistencia Sanitaria Malagueña (ASM), empresa que gestiona este servicio público a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La misma está prevista que finalice a las 14:00 horas frente al Hospital Regional de Málaga.

Durante este acto de protesta, el responsable del sector del transporte sanitario de CCOO de Málaga, Francisco Aranda, ha manifestado que “hoy volvemos a salir a la calle, en este caso con una manifestación para hacer visible el grave problema que tiene el transporte sanitario. No podemos normalizar que las ambulancias se vean averiadas en los arcenes, que se accidenten e incluso que lleguen a incendiarse”. Para CCOO, ha continuado el representante sindical, “estos trabajadores y trabajadoras son vitales para la ciudadanía. Somos los primeros que acudimos a los accidentes, los que trasladamos a los pacientes para que se recuperen en los hospitales. Pero este personal está agotado, tienen unas condiciones laborales obsoletas, con bajos salarios y sufren sobrecarga de trabajo por falta de personal”.

Aranda ha afirmado que tanto la dirección de esta empresa, ASM, como el SAS, tienen conocimiento de toda esta situación, pero están haciendo caso omiso a todas nuestras reivindicaciones”. También ha criticado que “actualmente no se está ofreciendo un servicio al cien por cien a las personas usuarias”.

“No podemos vernos metidos en una encrucijada de conflictos laborales y conflictos en los juzgados por por anulaciones de las contrataciones de este servicio, no podemos ver publicadas nuevas contrataciones por la Junta de Andalucía de nuevas ambulancias y que los miembros de los comités de empresa estemos preguntando dónde han puesto a esas unidades y qué número de trabajadores se han contratado para poder conducirla”, ha manifestado Aranda, por lo que ha afirmado que “ante esta situación, al no tener respuesta ni del SAS ni de la empresa, no nos queda más remedio que continuar con las movilizaciones”.