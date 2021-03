Los colegios ‘José Luis Villar’ y ‘La Axarquía’ de Vélez-Málaga, y el Instituto ‘Huelin’ ganan la fase provincial en Málaga

Los colegios ‘José Luis Villar Palasí’ y ‘La Axarquía’, los dos de Vélez-Málaga, y el instituto ‘Huelin’ de la capital han sido seleccionados hoy como ganadores de Málaga en la 37 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE que, en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a realizar carteles, cuñas de radio o spots para hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías y no un abuso que puede conllevar riesgos y consecuencias no deseadas.

En esta edición han participado 6.695 escolares de 48 centros educativos de Málaga, bajo la coordinación de 67 profesionales de la educación. Málaga se sitúa así en la segunda provincia andaluza con mayor participación en este Concurso, el de mayor movilización de la comunidad educativa. En Andalucía han sido en total 35.653 los estudiantes que han trabajado por el uso responsable de las nuevas tecnologías de 359 centros educativos que han contado con el apoyo de 467 profesores.

Herramientas

Bajo el original lema ‘ConexiÓN, AdicciOFF. Esto no es un juego’, la iniciativa ha consistido en crear una campaña publicitaria de sensibilización con un mensaje capaz de inspirar a toda la sociedad. Para ello el concurso ha puesto a disposición de los participantes diversas herramientas para debatir y trabajar sobre el buen uso de las nuevas tecnologías, realizando propuestas para mejorar sus aptitudes sociales y conseguir un entorno adaptado a todas las personas.

Cabe destacar que ante la petición de docentes y estudiantes que han visto sus clases suspendidas por la pandemia, el Grupo Social ONCE decidió ampliar el plazo de inscripción hasta finales de febrero, una medida extraordinaria que ha facilitado la presentación de trabajos en estos dos primeros meses del año.