La nueva responsable provincial del Instituto Andaluz de la Mujer visita el Centro Municipal de Información a la Mujer Axarquía

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, José Juan Jiménez; los vicepresidentes Jorge Martín y Juan Peñas y la vocal de Igualdad, Aroa Palma han recibido a coordinadora del Instituto Andaluz de la provincia de Málaga, Remedios Cueto, y al jefe de Servicio, Andrés González, en las instalaciones de la sede comarcal.

“Desde la Mancomunidad Axarquía queremos agradecerle que haya elegido nuestro Centro Municipal de Información de la Mujer para ser el primero que visita de los 21 que existe en la provincia”, ha comenzado el presidente de la institución comarcal.

“Con respecto a nuestro CMIM no me cabe otra que agradecer al Instituto de la Mujer que nos haya facilitado su implantación para dar servicio a los pueblos que carecían de él. No se puede permitir ningún tipo de discriminación hacia las mujeres, y desgraciadamente ocurren a diario de muchísimas formas, siendo si duda la violencia de género, la pero de las lacras que sufrimos. La igualdad es una lucha sobre la que nos queda mucho por hacer para que sea real. Y todos y todas deberíamos hacer un esfuerzo reflexivo porque no se puede avanzar si las mujeres no viven en condiciones de igualdad y están obligadas a ir a remolque”, ha sentenciado Jiménez.

“En apenas un año de vida han sido muchas las mujeres que se han recibido asesoramiento y atención de nuestra trabajadora social y abogada”. “Me siento muy satisfecho de que ellas puedan tener los mismos servicios que las mujeres de pueblos de mayor tamaño o que las ciudades. De hecho, vamos a incorporar a una psicóloga para completar el equipo”, ha continuado expresando “su firme compromiso en el desarrollo de políticas de igualdad y en el refuerzo de este servicio tan necesario”.

También el vicepresidente ha agradecido la visita a la directora provincial “con la que esperamos mantener lazos estrechos con el fin de que juntos ofrezcamos los mejores servicios a las mujeres de la comarca”. Entre otras, ha citado el de atención personalizada e individual, asesoramiento profesional o laboral o información sobre la concesión de ayudas o subvenciones. Martín también ha apelado a “la necesidad de trabajar la igualdad entre los niños y las niñas desde edades tempranas”. “Una sociedad no puede progresar si igualdad”, ha añadido.

La vocal de Igualdad ha explicado que la trabadora social y la abogada atienen en sus respectivos pueblos o en la sede de Torre del Mar a las mujeres que las solicitan que se “encuentran en situación de desigualdad, en situación de vulnerabilidad de sufrir alguna discriminación laboral, cultural, social, educativa, económica o política por razón de género”. También a aquellas que sean o puedan ser víctimas de violencia de género. Igualmente se considerarán personas destinatarias los y las menores que se encuentren a su cargo.

Palma ha precisado que en este primer año de funcionamiento las técnicas del CMIM Axarquía han realizado 700 atenciones de las que el 90 por ciento han sido por violencia de género. El resto, según ha explicado tienen que ver con “procesos de separación, de crisis de pareja, dificultades con la conciliación, acosos o derechos laborales o sociales”. A través de la Cruz Roja se han entregado nueve dispositivos atenrpo: Servicio Télefónico de Atención y Protección a las víctimas de la violencia de género. “Las atenciones se han dado en los 21 municipios en los que ofrecemos el servicio.. Hay que recordar que son pueblos muy pequeños, siendo el mayor de 3.00 habitantes, nuestro equipo se desplaza para estar con ellas en un plazo de entre 24 a 48 horas. También disponemos de casas de acogidas facilitadas por la Junta de Andaluciá”, ha apuntado Palma quien también ha mencionado el trabajo que se está haciendo en los centros escolares.

Este Centro Municipal de Información de la Mujer atiende a las vecinas de los pueblos de Alcaucín, Algarrobo, Almáchar, Árchez, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cómpeta, Cútar, El Borge, Frigiliana, Iznate, Periana y La Viñuela, Macharaviaya, Moclinejo, Sayalonga, Salares, Sedella y Totalán.

“Ninguna mujer puede quedarse sin estar atendida. Desde el Instituto Andaluz de la Mujer, con la labor encomiable de los CMIM les daremos todo el apoyo que puedan necesitar. La violencia de género es una lacra que tiene que acabar, y somos conscientes de lo duro que es para muchas mujeres poner una denuncia, y mucho más, en algunos entornos”, ha manifestado la coordinadora del IAM en Málaga quien ha dado también cifras de las atenciones ofrecidas en la provincia. “Desde enero a septiembre de este año sólo en el IAM hemos atendido a 8.394 mujeres, y sumando los 21 CMIM y el teléfono de atención a las mujeres, llegamos a la desgarradora cifra de 15.337 mujeres”, ha aportado.

Durante su intervención, Cueto también ha defendido “el trabajo que estamos haciendo desde la Junta de Andalucía para conseguir la igualdad real con hechos, y siendo la violencia de género la peor de las lacras, también hay que combatir el suelo de hormigón o la brecha salaria. Tenemos que luchar por quienes se han dejado la piel por nosotras”.

La asesora del programa del Instituto Andaluz de la provincia de Málaga ha mantenido una reunión con las concejalas y ediles de Igualdad de los pueblos de la comarca

Durante la jornada, también ha mantenido una reunión con la persona responsable de Igualdad en el IES La Maroma y con la presidenta de la Asociación de Mujeres La Yedra de Almáchar.

Asimismo ha mantenido una reunión con el equipo VIogen Primera Compañía de la Guardia Civil.