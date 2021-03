La Mancomunidad mejora las condiciones laborales de los trabajadores de Axaragua con un nuevo convenio colectivo

El presidente de la empresa de Aguas y Saneamiento de la Axarquía (Axaragua), José Juan Jiménez ha firmado esta mañana el nuevo convenio colectivo de los trabajadores del organismo público dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía.



“Estamos muy satisfechos de haber conseguido este acuerdo con los trabajadores de Axaragua. Un acuerdo que era muy necesario y merecido, y el en que todos nos hemos implicados para alcanzar el mejor posible”, ha expresado Jiménez quien ha agradecido “el consenso conseguido tanto a trabajadores como a los portavoces de todos los grupos políticos de la Corporación”.



“El acuerdo mejora las condiciones laborales de los 52 trabajadores y trabajadoras de Axaragua que a diario desempeñan de forma extraordinaria su labor en todas nuestras instalaciones, y que redunda en el mejor de los servicios para todos los vecinos y vecinas de la comarca”, ha continuado el presidente citando a la plantilla constituida por los técnicos de las cinco plantas de residuos (Rincón de la Victoria, Vélez – Málaga, Algarrobo, Arroyo Manzano e Iara, ambas en Torrox); los de la planta decantadora y de filtros de El Trapiche y el personal del departamento de administración. “El convenio contempla mejoras sociales y en lo que se refiere a seguridad y salud”, ha resumido el presidente.



“Hemos conseguido beneficios que no teníamos, beneficios que pueden ser pequeños pero importantes para nosotros”, ha expresado José Luis López, representante de los trabajadores quien ha agradecido “la voluntad de la Corporación de aprobar un convenio para el que llevábamos muchos años tratando de llegar a un acuerdo”. El anterior databa de 2008. Éste tendrá vigencia hasta noviembre de 2023. Al acto también han asistido otros dos representantes del comité pertenecientes aUGT, Juan Jesús Jiménez y Emilio Arroyo.

El vicepresidente de Axaragua, Gregorio Campos, ha detallado entre las mejoras, la creación del plus de turno rotativo que antes no existía para el turno de personal de potable y en el de electricistas en residual. También se han aprobado beneficios sociales como la disposición de días de asuntos propios que tampoco existían, el premio a la jubilación y a la permanencia y la disposición de un día más de vacaciones por lustro de permanencia en la empresa a aplicar a partir de los 15 años de antigüedad.

“Los trabajadores de Axaragua hacen una labor encomiable porque se trata de una actividad complicada con un alto componente de peligrosidad. Son un referente en la prestación de servicios públicos de calidad”, ha manifestado Campos satisfecho del “haber salvado el escollo que suponía no tener actualizado el convenio” y destacando “ las inversiones que se están realizando relacionadas con las mejoras medio ambientales y en la prestación de servicios de calidad”.

Por su parte, el consejero delegado Raúl Peña, ha citado las mejoras que recoge el convenio relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo. “Se han adaptado los pluses de toxicidad, peligrosidad y penosidad a la naturaleza del puesto de trabajo, esto es, tanto en potable como en residual. También se ha creado un plus específico vinculado a los trabajos en espacios confinados, en aras de compensar los trabajos de alto riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores”, ha citado.

Peña también ha dado cuenta de la inclusión “de la antigüedad consolidada de cada trabajador en los dos pagas extraordinarias y de la mejora en la retribución de los complementos por puesto”

Al acto también ha asistido los vicepresidentes de la Mancomunidad Axarquía Costa del Sol, Jorge Martín y Juan Peñas y el interventor Carlos Limón. Junto a ellos, han estado presentes representantes de los diferentes grupos políticos, Antonio Sánchez, Mari Carmen Moreno y María Leonor Muñiz así como los consejeros de Axaragua, Aroa Palma, Beatriz Gálvez y Emilio Martín.